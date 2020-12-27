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كورونا.. موجة إصابات مشاهير مصر تثير قلقا بالوسط الفني

يسرا (يمين) وجمانة وكرارة من بين 11 ممثلا ومنتجا مصريا أصيبوا بكورونا خلال الـ 72 ساعة الماضية (مواقع التواصل)
يسرا (يمين) وجمانة وكرارة من بين 11 ممثلا ومنتجا مصريا أصيبوا بكورونا خلال الـ 72 ساعة الماضية (مواقع التواصل)
27/12/2020

أثارت إصابة 11 من مشاهير الوسط الفني بمصر، بفيروس كورونا، خلال الـ 72 ساعة الماضية، قلقا لاسيما مع انشغال صناع الدراما بأعمال شهر رمضان، وسط قرارات نقابية بتكثيف الإجراءات الاحترازية.

ووفق إعلام محلي، أصيب خلال تلك الساعات، الممثلات يسرا وسلوى محمد علي وجومانا مراد، والممثلون والمنتجون أمير كرارة وكريم فهمي وشريف رمزي وهشام جمال وجمال العدل، والمخرجتان إيناس الدغيدي وهالة خليل، والسيناريست محسن الجلاد.

وأوضحت المصادر ذاتها، وبينها صحيفة "اليوم السابع" الخاصة، أن هؤلاء خضعوا للعزل وهم بصحة مستقرة.

 إصابات متتالية

وكانت تلك الإصابات المعلنة الأكثر على التوالي، خلال أيام قليلة، بالوسط الفني، منذ ظهور الوباء بالبلاد في فبراير/شباط الماضي.

وظهرت حالات إصابة بالفيروس في الوسط الفني على فترات متباعدة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزهم: رجاء الجداوي، نشوى مصطفى، بسمة، إيمان العاصي، ومحمد الشرنوبي.

وكانت الجداوي أول النجوم المصريين الراحلين في يوليو/تموز الماضي جراء الإصابة بالفيروس نهاية مايو/أيار.

الجداوي كانت أول النجوم الراحلين في يوليو/تموز الماضي جراء الإصابة بالفيروس (مواقع التواصل)

قلق وضجة

وأثارت تلك الإصابات المتتالية قلقا وضجة بالوسط لاسيما مع تصوير الدراما الرمضانية. وقالت صحيفة "الدستور" الخاصة إن أعمال النجوم في مسلسلات رمضان المقبل تشهد قلقًا كبيرًا، ومهددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن من تم الإعلان عن إصابتهم عدد كبير من الذين يشاركون بأعمال درامية تُعرض في رمضان المقبل، وهو ما يعطل تصوير تلك الأعمال.

ووفق صحيفة "الوطن" الخاصة، قرر المخرج محمد سامي تأجيل تصوير مشاهد الممثل كرارة في مسلسله الجديد "نسل الأغراب" بعد إصابته بالفيروس، حتى تعافيه.

ونقلت الصحيفة عن المنتج محمد مختار، تأكيده توقف تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "مهمة في تل أبيب" (الأول كان عام 1992) إثر تداعيات الفيروس، وعودة بعض البلاد إلى الغلق جزئيًا مرة أخرى، حيث إن بعض الأحداث تتطلب السفر إلى عدة بلدان.

مطالبات نقابية

والسبت، صدر بيان من نقابة المهن التمثيلية بمصر، أهاب بشركات الإنتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، من اشتداد جائحة فيروس كورونا.

وفي تصريحات هاتفية لفضائية مصرية خاصة مساء السبت، أوضح أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة.

ونفى زكي أن تكون إصابة الفنانين بالفيروس نتيجة تصوير مسلسلات، مؤكدا أنها نتيجة الحياة الاجتماعية للنجوم. ولفت إلى أنه تواصل مع المصابين وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، متوقعا تعافيهم قريبا.

وفي تصريحات صحفية، قال الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية إنهم يطالبون شركات الإنتاج الفني باتباع التعليمات اللازمة لمواجهة الفيروس، وليس للنقابة سلطة لمنع شركات الإنتاج من إيقاف أعمالها إذا زادت أعداد الإصابات، في حين أن قرار وقف التصوير تابع لقرارات الدولة المصرية.

ولم تتوقف إصابات كورونا على أهل الفن خلال تلك الساعات الماضية، وامتدت إلى 4 إعلاميين وهم: وائل الإبراشي، دينا عبد الكريم، سيف زاهر، كريم حسن شحاتة.

والجمعة الماضية، توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي لاشين إبراهيم، جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم رحل المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، الخميس، متأثرا بالوباء.

وحاليا تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية. والسبت، أعلن تسجيل 1189 إصابة جديدة بالفيروس، في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة. وسجلت البلاد إجمالا 131 ألفًا و 315 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و352 وفاة، بخلاف 109 آلاف و462 حالة تعاف.

المصدر : وكالة الأناضول

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