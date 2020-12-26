تذكرة طيران وأوراق سيارته الجديدة.. محمد رمضان ينجو من عقوبة التطبيع

قبل أسابيع وأثناء أزمة الممثل المصري محمد رمضان عقب ظهوره برفقة مطرب إسرائيلي في إحدى الحفلات بدبي، أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارا بوقفه عن التمثيل، ومن ثم تأجيل تصوير مسلسله التلفزيوني الذي يفترض أن يعرض في رمضان المقبل.

ورغم ما تردد عن ترشيح ممثل آخر للعمل بالمسلسل، فقد انفردت الجزيرة نت حينها بالتأكيد على أن مسلسل محمد رمضان الجديد "موسى" لن يقوم ببطولته فنان آخر كما تردد، وبالفعل بدأ تصوير المسلسل، لكن الأمر أثار حالة من التساؤلات حول عودة محمد رمضان من جديد وموقف النقابة من الأزمة.

براءة من التطبيع

وقد جرى التحقيق الذي قامت به نقابة المهن التمثيلية بحضور النقيب أشرف زكي، وقدم خلاله محمد رمضان ما اعتبره أدلة إثبات براءته من تهمة الحصول على هدايا عينية مقابل الاحتفال مع الجالية اليهودية في الإمارات.

عرض رمضان الأوراق التي تثبت أن السيارة رولز رويس كولينان موديل 2020 التي حصل عليها مؤخرا لم تكن هدية، بل قام بدفع قيمتها من ماله الخاص، كما قدم تذكرة الطيران لرحلته إلى الإمارات التي تؤكد أنه لم يذهب بطائرة خاصة كما أشير وقت الأزمة.

وأضاف رمضان أنه لم يكن على علم بجنسية المطرب الذي جمعته الصور به، وستصدر النقابة بيانًا خلال أيام، يتضمن نتيجة التحقيق مع رمضان.

وقد أكد أشرف زكي في تصريحات صحفية له أن النقابة لم تعلن تفاصيل لأنه تحقيق وليس مؤتمرا صحفيا، وكانت النقابة قد أصدرت قرارها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإيقاف عضوية محمد رمضان لحين مثوله للتحقيق بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

تأجيل تصوير بعض المَشاهد

وبمجرد انتهاء التحقيق معه، عاد محمد رمضان إلى دبي مجددا لكن هذه المرة بصحبة زوجته وأبنائه وشقيقه محمود الذي يتولى إدارة أعماله، لقضاء إجازة مع أسرته بمناسبة احتفالات رأس السنة، بالإضافة لقيامه بالتحضير لأغنية جديدة قرر أن يطلقها ليلة 1 يناير/كانون الثاني، ولذلك طلب من محمد سلامة -مخرج مسلسل موسى- تصوير المَشاهد التي لا يظهر فيها لحين عودته من دبي، وبعدها سيبدأ في تصوير مشاهده من أجل اللحاق بعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

تسوية الأزمة

وكان محمد رمضان قد أعلن قبل أيام عبر صفحته على الفيسبوك عن عودته للمسلسل معلقا "صياح الأعداء طرب".

وذلك بعد أن أعلن بنفسه عن توقف مسلسله وقت الأزمة قبل أسابيع، بينما التزمت شركة سينرجي المنتجة الصمت حيال الأمر، واستمر العمل سواء الكتابة أو التحضير، مما جعل البعض يظن بأن بطولة المسلسل ستسند لفنان آخر مثل عمرو سعد، ولكن الشركة كانت تنتظر لحين عودة رمضان من دبي وتسوية أموره مع النقابة وانتهاء الأزمة.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك في بطولته إيمان العاصي وعبير صبري وفريدة سيف النصر، وكذلك عارفة عبد الرسول وصبري فواز.