استقالة 5 من أعضاء فريق "مهمة مستحيلة 7" بعدما سبّهم توم كروز وهددهم بالطرد

كشفت صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، أن 5 أفراد من طاقم عمل فيلم "مهمة مستحيلة 7" (Mission Impossible 7)، قد استقالوا، احتجاجا على ما وجهه لهم بطل ومنتج الفيلم، الممثل الأميركي توم كروز، من سباب وتهديدات، بسبب عدم اتباعهم قواعد السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

نشرت الصحيفة تسجيلا صوتيا لكروز خلال تصوير فيلمه الجديد، بينما كان يصرخ ويسب أعضاء فريق العمل الذين كانوا معه في موقع التصوير، في أستوديوهات "وارنر براذرز" بلندن، وبلغ عددهم نحو 50 شخصا، بعد أن شعر بالاستياء الشديد عندما رأى فردين من الفريق يقفان على بُعد أقل من متر من بعضهما.

"We are not shutting this fucking movie down! … If I see it again, you're fucking gone."

Leaked audio of Tom Cruise reveals him yelling at 'Mission: Impossible 7' crew for breaking COVID safe protocols on set.

