اتهم بدعم جماعات مسلحة.. القضاء اللبناني يحكم على المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاما

شهدت الأسابيع الماضية نشاطا فنيا للمطرب اللبناني فضل شاكر، الذي أطلق قبل يومين أغنية باللهجة المصرية بعنوان "ابقى قابلني"، وذلك بعد فترة قصيرة من إطلاقه لأغنية خليجية بعنوان "للحين عايش"، لكن قبل أن يحتفل شاكر بنجاح أغانيه، واجه حكما قضائيا بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة.

ويتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة العميد منير شحادة، عقوبتين، الأولى 15 عاما "لمشاركته في أعمال إرهابية جنائية وتقديم خدمات لوجيستية في الأعمال الإرهابية التي اقترفها إرهابيون"، والحكم الثاني 7 سنوات بالأشغال الشاقة مع تجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه 5 ملايين ليرة لبناني (3305 دولارات)، وذلك بتهمة تمويله مجموعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

أحكام سابقة

وهذا الحكم ليس الأول، فقد سبق وحكم على فضل شاكر في عام 2016 بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة، وصدر الحكم بناء على مقابلة تلفزيونية أجراها وجدت المحكمة أن تصريحاته بها تؤدي إلى "تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية".

وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية "أحداث عبرا"، حيث قضت المحكمة حكما بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة.

الاعتزال وبداية الأزمة

انطلق فضل شاكر نحو الشهرة والغناء مع بداية الألفية الثالثة، وفي عام 2011 بدأت حياته تسير في منحنى مختلف، خاصة في مارس/آذار حين ظهر في حشد من تنظيم الداعية أحمد الأسير وسط بيروت، لكن لم يغير ذلك وقتها من مزاولته الغناء، أو الإقامة في منزله أو متابعة مطعمه في صيدا، حتى أنه أحيا حفلا غنائيا في المغرب عام 2012 بمشاركة ماريا كاري.

لكن التغيير بدأ في عام 2013، حين أعلن انضمامه لجماعة الأسير واعتزل الغناء نهائيا، وظهر في فيديوهات يدعو إلى الجهاد في سوريا للتصدي لمليشيا حزب الله الداعمة للأسد هناك، وشارك في اشتباكات ضدهم في لبنان، وهى بداية أزماته القضائية حيث واجه اتهامات بالمشاركة في اشتباكات أنصار الأسير والجيش اللبناني التي أسفرت عن مصرع 18 جندي و11 مسلحا.

أعلن فضل شاكر انضمامه بشكل نهائي لجماعة الأسير واعتزل الغناء في عام 2013 (مواقع التواصل الاجتماعي)

"لدينا أقوال أخرى"

في عام 2018 عاد الفنان فضل شاكر مجددا للساحة من خلال شركة "العدل غروب" للإنتاج التي طرحت أغنيته "شبعنا من التمثيل" التي قدمها لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة المصرية يسرا، لكن بمجرد طرح الأغنية واجه وقتها فضل هجوما شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي أدى لاعتذار الشركة المنتجة من الجمهور والاستغناء عن الأغنية، وفي بيان للشركة وقتها قالت إن القرار جاء احتراما للعلاقات مع لبنان، وللوضع القانوني لفضل شاكر في بلاده.

واختفى بعدها فضل مجددا ليعود بفيديو مع الشيخ مشاري راشد العفاسي، وحصد الدويتو أكثر من 155 ألف مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب، وتصدر الفيديوهات الأكثر بحثاً بين مستخدمي موقع يوتيوب في مصر.