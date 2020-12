منصات البث ترفع أسعار باقاتها وتثير غضب المشتركين

أعلن القائمون على منصة "ديزني بلاس" (+Disney) قبل أيام خطتهم المستقبلية لزيادة أسعار اشتراكهم الشهري من 6.99 دولارات شهريا إلى 7.99 دولارات بدءا من مارس/آذار المقبل، في حين سترتفع تكلفة الخدمة 2 يورو في أوروبا.

وسوّغ الرئيس التنفيذي لديزني بلس، بوب إيغر، الزيادة بأنها لن تلبث أن تنتج عنها زيادة في المحتوى الذي تقدمه المنصة بمعدل فيلمين أو سلسلة جديدة كل أسبوع لأعمال ضخمة وذات شعبية من إنتاج استوديوهات كبرى على رأسها "مارفل" (MARVEL)، و"بيكسار" (PIXAR)، وديزني، و"ناشيونال جيوغرافيك" (National Geographic)، و"لوكاس فيلم" (Lucasfilm)، وغيرهم.

وتخطط ديزني لإنفاق ما بين 14 مليار دولار و16 مليارا على مشروعاتها المقبلة بعد النجاح في تحقيق هدفها الأول وحصولها على 86.8 مليون مشترك خلال أقل من عام، مما دفع المستثمرين إلى وضع خطة أكثر اتساعا ينوون من خلالها أن يبلغ عدد المشتركين من 230 إلى 260 مليون مشاهد بحلول نهاية 2024.

وكانت منصة نتفليكس أعلنت زيادة أسعارها هي الأخرى أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيمة دولار للباقة القياسية لتصبح تكلفتها 13 دولارا شهريا، ودولارين للباقة المميزة لتصبح بـ16 دولارا، في حين سيظل سعر الباقة الأساسية كما هو، وهي الرسوم التي طبقت فورا على المشتركين الجدد في حين تقرر تأجيل تفعيلها للمشتركين القدامى بضعة أسابيع.

Netflix is increasing its most popular plan to $14 today, premium tier increasing to $18 https://t.co/jJFjhew4xx pic.twitter.com/Koxw3FfHLp

وهو القرار الذي أغضب مشتركي نتفليكس؛ أولا لأن أسعار الاشتراكات سبق لها أن زادت عام 2019 دون أن يؤثر ذلك إيجابا أو يُطَوِّر من المحتوى الذي تقدمه المنصة، وثانيا لما حققته نتفليكس من مكاسب خرافية بسبب الإغلاق الذي تلا تفشي فيروس كورونا واضطرار الجميع إلى بقاء في منازلهم.

16 million new subs for Netflix. That's a huge boost in subscriber growth for the streamer as people have sheltered indoors due to the coronavirus outbreak https://t.co/xWh5fSjCxf

وعلى عكس كثير من الصناعات التي تأثرت سلبا بالإغلاق، بما فيها "ديزني" التي كانت تخسر ما بين 300 و350 ألف دولار شهريا إثر الاضطرار إلى توقف الإنتاج وتأجيل أفلامها المهمة، استطاعت نتفليكس مضاعفة أرباحها وتحقيق أرقام قياسية طوال 2020.

إذ انضم إليها 15.77 مليون مشترك جديد في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ إجمالي المشتركين آنذاك 182.9 مليون مشترك، بزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالعام الماضي وفقا لما نشر بموقع "فاريتي" (Variety). لكن على الرغم من كل تلك الأرقام الإيجابية، ظهرت بعض العواقب السلبية مع الوقت بسبب توقف الإنتاج في هوليود، مما دعا نتفليكس لتأخير إصدار نحو 25% من أعمالها.

There are 3 ways to grow revenue: 1) raise prices, 2) get new customers, 3) add new business lines.

Netflix put all its eggs in subscription basket and US market is basically saturated.

Price is the only lever left. https://t.co/zgfSnCZbYw

— Frank Rinaldi (@FrankARinaldi1) October 29, 2020