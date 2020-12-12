حاتم علي يعود إلى "الزير سالم".. هل تنجح التجربة الجديدة بعد 20 عاما من اكتساح الشاشات؟

يستعد المخرج السوري القدير حاتم علي لإخراج فيلم سينمائي تاريخي يتناول الشخصية التاريخية الشهيرة "الزير سالم"، وذلك بعد 20 عاما على إخراجه مسلسلا حمل الاسم ذاته.

وكشف الممثل السوري جمال سليمان عن مشاركته في الفيلم، نافيا أن يكون هو من يؤدي شخصية الزير سالم في العمل.

وفضل سليمان عدم الحديث عن تفاصيل أخرى في العمل لحين تحديد موعد بدء التصوير، مشيرا إلى أن "الكثير من المشاريع والأفكار قد تطرح ويعلن عنها، ثم تتأجل بعد ذلك"، وفق تصريحات إعلامية.

وكان المسلسل -الذي لاقى نجاحا كبيرا وعرض في عام 2000- من كتابة الراحل ممدوح عدوان، وإخراج حاتم علي، ومشاركة نخبة من ممثلي الدراما السورية، من بينهم سلوم حداد وعابد وفهد وخالد تاجا وفرح بسيسو وتيم حسن وغيرهم.

وتناول المسلسل القصة التاريخية الشهيرة في خلاف قبيلتي "بكر" و"تغلب" في مرحلة ما قبل الإسلام، والحرب الدائرة (حرب البسوس) بينهما لمدة 40 عاما بسبب مقتل ناقة.

ناقة البسوس

ووفق الرواية التاريخية، فإن الحرب أشعلتها امرأة تدعى البسوس حينما قتل كليب بن ربيعة التغلبي ناقتها، أثناء زيارتها ابن أختها جساس بن مرة البكري، حيث قام الأخير بطلب من خالته بقتل كليب بن ربيعة.

وردا على ذلك، قام المهلهل (الزير سالم) بطلب الثأر لشقيقه، حيث استمرت الحرب 40 سنة بين القبيلتين.

وكان الزير سالم شجاعا مغوارا، فنجح في الثأر لمقتل أخيه، وكان عنصرا القبلية والمكائد هما المحكمين الرئيسيين لتلك الحرب.

انتهت حرب البسوس بانتصار قبيلة تغلب على قبيلة بكر، وذلك حينما قٌتل الجساس بن مرة علي يد الجرو بن كليب، وبمقتله رجعت الكرامة لقبيلة تغلب كما ظنت، وكانت حجم الخسائر البشرية كبيرة بين القبيلتين، وتم تصنيف تلك الحرب بأنها الأشهر في الجاهلية.

دور متميز

ومن المعروف أن الفنان السوري سلوم حداد هو من أدى شخصية الزير سالم الذي خاض هذه الحرب الطويلة الأمد ثأرا لأخيه من جساس بن مرة، ويقول متابعون ونقاد إن دور سلوم هو أحد أهم الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية في الدراما السورية.

وذكر الممثل حداد في لقاء سابق أنه لم يكن في البداية مقتنعا بالدور، وأن كثيرين من زملائه نصحوه بعدم تأديته نظرا لما يحويه من مشاهد عنف ودموية وصراع جاهلي بين أبناء العمومة.

وأضاف حداد أنه منذ بدأ بقراءة النص لم يتوقف حتى انتهى من حلقاته الأربعين كاملة، وقال إنه بكى كثيرا أثناء القراءة، وأيقن أنه يرغب بشدة بتجسيد هذا الدور.

كما لم يتوقع حداد أيضا على الإطلاق ذلك النجاح منقطع النظير الذي حققه المسلسل في العالم العربي.