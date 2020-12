وفاة ديفيد براوز.. سرطان البروستاتا يهزم أشهر شرير في السينما العالمية

رحل الفنان البريطاني ديفيد براوز أحد أبطال الثلاثية الأولى لسلسلة أفلام "حرب النجوم" بعد صراع قصير مع مرض سرطان البروستاتا. وطبقا لتصريحات صادرة من الشركة التي تدير أعماله، فقد تم إعلان وفاة عميلهم براوز عبر تويتر عن عمر ناهز 85 عاما.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8

— Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020