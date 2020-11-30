سقوط محمد رمضان على المسرح يثير سخرية وشماتة الجمهور

أثارت لقطة سقوط الفنان المصري محمد رمضان فوق منصة المسرح لحظة صعوده لاستلام تكريمه من مهرجان "ضيافة" في إمارة دبي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدرها الممثل المصري مجددا، على الرغم من قرار نقابة الصحفيين في مصر منع نشر أخباره أو صوره في المواقع والصحف المحلية.

وقد نشر رمضان مقطع سقوطه على المسرح معقبًا عليها "ثقة في الله ما يقع إلا الشاطر"، وينتهي مقطع الفيديو برفع حذائه في وجه الشاشة.

سخرية أم شماتة

تناول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط محمد رمضان على المسرح بتحليل مختلف ما بين السخرية من الموقف، والشماتة في الممثل الذي أغضب جمهوره بعد نشر صور عدة مع شخصيات إسرائيلية بحفل في إمارة دبي، مع إصرار الممثل المصري على عدم الاعتذار للجمهور.

كما أكد الناشط المصري وائل غنيم أن تعليقه على سقوط محمد رمضان قد تم حذفه من الحساب الرسمي للأخير، لكن غنيم أعاد نشر التعليق على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، ناصحا رمضان بالتخلي عن الغرور.

حفل في فلسطين

وخلال رده على متابعيه عبر صفحته على إنستغرام، أعلن محمد رمضان أنه يستعد لحفل في فلسطين قريبًا، وقال "جاري التحضير لحفل في فلسطين خلال الفترة الحالية".

الرهان على التكريم

وبحسب مصادر للجزيرة نت، فإن محمد رمضان الذي يوجد في دبي منذ أسبوعين لتكريمه في حفل "ضيافة" بإمارة دبي، كان يأمل أن يعود بعد تكريمه من دبي ليبدأ في حل أزمته الأخيرة وقرار وقفه لحين التحقيق مع نقابة المهن التمثيلية.

لكن على ما يبدو أن قرار إيقاف تصوير مسلسله ما زال غير مؤكد حتى بعد إعلان الشركة المنتجة عن ذلك لعدم استبداله بفنان آخر حتى الآن، إلا أن هناك خطة لعدم عرض العمل في شهر رمضان المقبل لعدم استفزاز الجمهور الذي انقلب على رمضان بسبب الصورة التي جمعته بالمطرب الإسرائيلي.