رسائل مدهشة وراء الأزياء المستخدمة في أشهر الأفلام

إن القصة وموقع التصوير والشخصيات ليست العناصر المهمة الوحيدة في الأفلام. فعند مشاهدة أي فيلم يتضمن عناصر بصرية مدهشة، علينا الانتباه أيضا إلى الملابس التي ترتديها الشخصيات أيضًا لأن الألوان والأقمشة والمظهر العام يمكن أن يكشف لنا الكثير عن أفعالها.

هاري بوتر ومقدسات الموت 2

قال موقع "برايت سايد" الأميركي إن مصممي الأزياء بذلوا كل ما في وسعهم ليأسروا قلوب المتابعين الأكثر ولاءً لسلسلة هاري بوتر بالجزء الثاني من فيلم Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II.

وإذا نظرت إلى الملابس التي يرتديها هاري ونيفيل أثناء القتال من أجل هوغوورتس بالفيلم الأخير، وقارنتها بملابس أبويهما في"هاري بوتر وجماعة العنقاء" فستجد أن الأبناء يرتدون تقريبا نفس ملابس الآباء.

بروكلين

في فيلم "بروكلين" (Brooklyn) تغادر أيليش لايسي أيرلندا لبناء مستقبل مهني في نيويورك. ولإظهار مدى حنينها لوطنها، ركز مصمم الأزياء على الألوان.

ففي البداية، ترتدي الشخصية الأخضر المرتبط بأيرلندا. ومنتصف الفيلم، تفتقد الوطن كثيرا لدرجة أنها ترتدي ألوان العلم الوطني، الأخضر والأبيض والبرتقالي.

إينولا هولمز

في فيلم "إينولا هولمز" (Enola Holmes) تقوم إينولا بدور أخت مايكروفت وشيرلوك. إنها تحارب تقاليد العصر الفيكتوري، خاصة تلك التي تقيّد النساء، ويمكن رؤية هذا التمرد في الملابس التي ترتديها.

في بداية الفيلم، رغم الآداب المتعارف عليها، كانت تركب دراجة وترتدي فستانا أزرق كبيرا. في ذلك الوقت، كان من المفترض أن ترتدي فتاة تبلغ 16 عاما قبعة وقفازات وكورسيه، لكنها لا تتبع القواعد.

عندما تكون إينولا في لندن، فإنها تحتاج إلى الاندماج مع الناس، لذلك ترتدي الفساتين "المناسبة". أما في نهاية الفيلم، فهي تعود إلى الملابس المريحة التي اعتادت عليها.

ووفقا لمصمم الأزياء، فإن شكل الفستان النهائي مطابق لشكل الفستان الأزرق في البداية، وهذا يدل على أن إينولا لن تتوقف أبدا عن النضال ضد اضطهاد المرأة.

فورست غامب

في فيلم "فورست غامب" (Forrest Gump) نلاحظ حياة الشخصية الرئيسية عبر عدة عقود. وخلال مختلف أطوار القصة، تتغير الشخصية كثيرا، لكن تفصيلا واحدا من ملابسه ظل كما هو. دائما ما يرتدي فورست قميصا أزرق ذا مربعات بداية كل مشهد يظهر المرحلة التالية من تطوره كشخص. ونهاية الفيلم، كان ابنه يرتدي هذا النوع من القمصان.

فتيات لئيمات

انتقلت كادي، التي لعبت دورها الممثلة ليندسي لوهان، مؤخرا من أفريقيا إلى مدينة أميركية. ونظرا لأنها لا تعرف القواعد التي يتبعها المراهقون بالمدرسة، قررت الانضمام لمجموعة من الفتيات الأكثر شهرة، تترأسها ريجينا جورج، التي تملي على الأخريات أقوالهن وتتحكم في مظهرهن. وفي الواقع، تظهر المكانة الخاصة لشخصية راشيل ماك آدامز من خلال قلادة تحمل الحرف الأول من اسمها "آر".

عندما قررت كادي أن تتخلص من ريجينا وتحل محلها، بدأت في تقليد أسلوبها. وأهم تفصيل يدل على ذلك هو أن كادي بدأت أيضا في ارتداء قلادة تحمل الحرف الأول من اسمها "سي" لكن ريجينا لا تلاحظ ذلك وليس لديها أي فكرة عن الخطة "الشريرة" لصديقتها.

ستارداست

سبتيموس هو أمير ستورمهولد، الابن السابع للملك. اسمه يعني "السابع" باللغة اللاتينية، ويمكن رؤية هذا الرقم في تفاصيل الشخصية إذا نظرت إلى الأزرار وزخرفة الأرقام الرومانية على سترته.

النمر الأسود

أشار الموقع إلى أن "دورا ملاجي" هو فريق خيالي من النساء بدولة واكاندا الأفريقية الخيالية، تقوده أوكوياي. وقد سلط مصمم أزياء فيلم النمر الأسود" (Black Panther) الضوء على مكانتها الخاصة باستخدام الدرع الذهبي، في حين أن جميع النساء الأخريات لديهن درع فضي. وحتى عندما ترتدي أوكوياي ملابس عادية، فهي لا تزال جنرالا. وعندما تكون خارج واكاندا، ترتدي الأساور الذهبية على معصمها وعنقها التي تذكرنا بدرعها.