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معرض "ألوان العالم".. متحف في المنفى وجسر إلى فلسطين

معرض "ألوان العالم" يضم حوالي 400 قطعة فنية من تبرعات الفنانين (الجزيرة)
معرض "ألوان العالم" يضم حوالي 400 قطعة فنية من تبرعات الفنانين (الجزيرة)
حفصة علمي - باريس
27/11/2020

يقدم معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس معرضا جديدا تحت عنوان "ألوان العالم" حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وتمت الشراكة بين رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ وسفير فلسطين لدى اليونسكو إلياس صنبر صاحب فكرة مشروع تشكيل "متحف وطني للفن الحديث والمعاصر في فلسطين".

ويضم معهد العالم العربي بين جنباته "المجموعة التضامنية" لعام 2016، والتي تتكون من تبرعات الفنانين.

ويعتبر هذا المعرض النسخة الثالثة التي تم الاعتماد فيها على هذه المجموعة التي تشمل حوالي 400 قطعة.

 

ويحمل تصميم وإنشاء متحف كهذا رسائل رمزية وإلحاقا للفلسطينيين بالمجتمع الفرنسي، ومنح العالم فرصة التعرف على فلسطين بلوحات وصور فوتوغرافية من كل الألوان.

وقد دعي الكاتب لوران غوديه الحائز على جائزة "غونكور" الأدبية سنة 2004، لاختيار الأعمال الفنية المعروضة مع الفنان إرنست بينيون إرنست، ووصفها قائلا "إنها وليمة من الألوان، فيجب ألا يسود اللون الرمادي فقط عندما نفكر في أمور تتعلق بالشأن الفلسطيني".

يحمل تصميم وإنشاء معرض كهذا رسائل رمزية وإلحاقا للفلسطينيين بالمجتمع الفرنسي (الجزيرة)

من فلسطين إلى العالم

تكمن أهمية إنشاء معرض للفن الحديث والمعاصر في فلسطين في حق كل مواطن بالوصول إلى جمال وثقافة البلد، وقد يصبح هذا الأمر مطلبا لا بد منه في ظل الاحتلال الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن تأسيس معرض كهذا سيكون بمثابة طريقة فنية وثقافية لتقديم فلسطين إلى دول العالم بدون استثناء.

وتحمل كل قطعة من الأعمال الـ50 المعروضة أشكالا فنية تعبيرية، من الرسم إلى التصوير الفوتوغرافي والقصص المصورة والنحت والفنون الحضرية.

وأشاد المعرض أيضا بأعمال فلاديمير فيليكوفيتش الذي توفي في 29 أغسطس/آب 2019، وكان من أوائل الفنانين الذين آمنوا بفكرة تأسيس متحف للفن الحديث والمعاصر في فلسطين.

جانب من لوحات معرض "ألوان العالم" في باريس (الجزيرة)

يشار إلى أن جاك لانغ وإلياس صنبر وقعا شراكة للعمل من أجل إنشاء متحف للفن الحديث والمعاصر في فلسطين في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وتدار المجموعة التضامنية من قبل جمعية بموجب القانون الفرنسي، وهي محفوظة في معهد العالم العربي، في انتظار حيازة الأرض وبناء المتحف في فلسطين.

ويقدم معهد العالم العربي في نفس الوقت معرض صور ومقاطع فيديو لفنانين عرب تحت عنوان "ذاكرة مشتركة"، وهي مجموعة مختارة من هبات هاوي الجمع اللبناني كلود ليمان.

المصدر : الجزيرة

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