الحرب على ترامب لن تتوقف.. أوباما يفضح خليفته بمسلسل كوميدي وثائقي جديد

أعلنت شبكة "نتفليكس" (Netflix) بالتعاون مع شركة "هاير غراوند برودكشنز" (Higher Ground Productions) المملوكة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، عن إنتاجها لمسلسل رسوم متحركة يجمع بين الكوميديا والوثائقية باسم "الكلمة غ" (The G Word)، عن فشل دونالد ترامب وحكومته.

تمكن ترامب من خلال تصريحاته أن يجعل أعداءه من كل مجال؛ ولكن يبدو أن أشرس هؤلاء الأعداء الإعلام، الذي لم يتوقف عن مهاجمته من خلال الأفلام والوثائقيات، التي رأينا منها الكثير في الآونة الأخيرة، وآخرها مسلسل الزوجان أوباما، الذي تدور أحداثه حول الفوضى التي حدثت وقت انتقال الرئاسة من أوباما إلى خليفته ترامب، والمخاطر التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم ترامب.

وفي التغريدة التي نشرها حساب نتفليكس المختص بنقل أخبار الأعمال الكوميدية عن المسلسل، كتب "استعدوا لمسلسل يسحب الستار عن الحكومة، "الكلمة غ" مع آدم كونوفر قادم إلى نتفليكس".

وعن اسم المسلسل "الكلمة غ" (The G Word)، تشير الـ"غ" إلى حرف "G" في بداية كلمة (Government)، والتي تعني "حكومة"، وذكر أول حرف من الكلمة فقط باعتبار أنها كلمة بذيئة، ولا يصح ذكرها كاملة، إذ يطرح المسلسل تساؤلا عما إذا كانت الحكومة هي شيء بذيء لا يذكر، أم مؤسسة يمكن الوثوق بها.

وفي بيان صحفي لشبكة نتفليكس عن مسلسلها الجديد، ذكرت أن المسلسل سيكشف القوة العميقة للحكومة الأميركية وتعقيدها، وأضاف "تؤثر الحكومة على حياتنا بطرق لا حصر لها، وبالرغم من الساعات العديدة التي نقضيها في الحديث عن السياسة، لا يعرف أحد منا تقريبا حقيقة هذه المنظمة الضخمة، وأصبحت كلمة (حكومة) كلمة قذرة نفضل عدم ذكرها أو حتى التفكير بها".

ونشر موقع "ديدلاين" (Deadline) أن الممثل الكوميدي آدم كونوفر هو من سيقود العرض، وأكد كونوفر الخبر عبر حسابه بتويتر، وكتب في تغريدته "أنا سعيد جدا لأنني وأخيرا أصبحت قادرا على مشاركة هذه الأخبار، وهي عملي على مسلسل كوميدي جديد مع نتفليكس، تدور أحداثه عن الحكومة الفدرالية، ويسمى (الكلمة غ)".

