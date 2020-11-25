يحدث في مصر.. المنتج المعتقل معتز عبد الوهاب متهم بالإرهاب وفيلمه مرشح للأوسكار

تداول نشطاء وسينمائيون وسم #الحرية_لمعتز_عبدالوهاب، عقب اختيار فيلمه "لما بنتولد" لتمثيل السينما المصرية مؤخرا في مسابقة أوسكار لجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، من قبل لجنة مكونة من 41 عضوا، بحسب تصريحات صحفية للناقد الفني مجدي الطيب، أحد أعضاء اللجنة.

و كان معتز عبد الوهاب -منتج الفيلم- قد اعتقل في مايو/أيار الماضي، بتهم مكررة اعتادت السلطات توجيهيا للنشطاء بمختلف انتماءاتهم، وهي: الانتماء لجماعة إرهابية محظورة (يقصد بها الإخوان المسلمون)، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو صاحب شركة "تيم وان برودكشينز"، كما أنه خريج معهد السينما وعضو في نقابة السينمائيين.

وبعد تداول أنباء حول إخلاء سبيل عبد الوهاب أمس، فإنه تم إدراج اسمه ضمن قضية جديدة لم تعرف تفاصيلها بعد.

وشارك عبد الوهاب في إنتاج فيلم "حظر تجول" الذي أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة عن اختياره لتمثيل مصر في المسابقة الدولية.

وفيلم "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت وبطولة عمرو عابد، وسلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، وحنان سليمان وسامح الصريطي، وألف موسيقاه التصويرية شريف هواري عضو فرقة كايروكي أيضا.

ويتناول الفيلم 3 قصص عن 3 شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فرضت عليهم، وتتشابك القصص من خلال أغاني المطرب أمير عيد، وهو صاحب قصة من القصص الثلاث.

وأكد نشطاء وسينمائيون انعدام أي علاقة للمنتج المعتقل بالسياسة، واقتصار أنشطته على السينما فقط، وهو منتج "صغير" بالمقارنة بأسماء كبرى في عالم الإنتاج، كما أنه "غامر بكل أمواله لإنتاج أفلام تحترم المتلقي" بحسب مغردين.

وأكد مغردون شاهدوا فيلم "لما بنتولد" أنه "ممتع وجميل"، ورشحه بعضهم للمشاهدة على منصات عرض الأفلام، بينما استدعى مغردون أفلاما للمنتج تروج دعائيا لـ"إنجازات السلطة" ضمن سلسلة فيديوهات بنك المعرفة، وهي منصة رقمية حكومية.

وأشار مغردون -في الوسم- إلى شهادات تؤكد اقتصار نشاطه على السينما فحسب، منتقدين حالة الصمت من قبل الوسط الفني تجاه اعتقاله، نتيجة الخوف من "اللحاق به" أو تجنبا لضرر يمكن أن يلحق بهم كالمنع من العمل في السينما حال تضامنهم معه.

وقالوا إن المخاوف لا يجب أن تشل السينمائيين والعاملين في الوسط الفني عن الحديث عنه دون انتقاد للدولة، مطالبين بمتابعة منشورات ابنته زينة التي تبكي أباها فيها.

وقال بيان لنقابة السينمائيين عقب اعتقال معتز إن نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، قام فور علمه بواقعة اعتقال المنتج معتز بالله محمود عبد الوهاب بتقديم بلاغ إلى النائب العام، يطلب إخلاء سبيل العضو نظرا "لسيرته الحسنة وتاريخه الفني الناصع".

وقام نقيب السينمائيين بتوجيه خطاب للمحامي العام لنيابة أمن الدولة بصدد هذا الأمر، ويجري "العمل القانوني الدؤوب للرد على ما نسب إليه من أمور تجافي الحقائق والمنطق وتاريخ الزميل معتز بالله محمود عبد الوهاب عضو شعبة الإنتاج بالنقابة إلى أن يتم إخلاء سبيله"، بحسب البيان.