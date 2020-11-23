ثرواتهم في زيادة مستمرة.. مشاهير يحققون ملايين الدولارات بعد رحيلهم

يحقق المشاهير من الممثلين والمغنين والرياضيين ملايين الدولارات سنويا بسبب أعمالهم وشهرتهم حول العالم، ولكن ما لا يمكن تصديقه هو استمرار تحقيقهم للملايين أيضا حتى بعد مرور سنوات وعقود على وفاتهم.

في قائمة فوربس لعام 2020 للمشاهير الأعلى أجرا بعد وفاتهم، تتضمن القائمة وجوها أصبحت جزءا أساسيا منها كل عام، مثل مايكل جاكسون ومارلين مونرو، وانضمت إليهم هذا العام وجوه جديدة منهم لاعب كرة السلة كوبي براينت. إليك أبرز مشاهير هذه القائمة:

مارلين مونرو

توفيت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء مارلين مونرو بعمر 36 عاما، ومع صغر سنها، تمكنت من تحقيق نجاحا لم يسبق له مثيل، ولا تزال أيقونة للجمال والجاذبية رغم مرور أكثر من 58 عاما على وفاتها.

لا يزال نجاح مونرو مستمرا حتى الآن، وبلغت أرباحها لهذا العام 8 ملايين دولار، إذ تستخدم صورتها واسمها فيما يقرب من 100 علامة تجارية على مستوى العالم، بما في ذلك علامة الأزياء العالمية "دولتشي أند غابانا" (Dolce & Gabbana)، و"فورايفر21" (Forever 21)، ومجوهرات "زاليس" (Zales).

يقول جيمي سالتر، الرئيس التنفيذي لشركة العلامات التجارية الأصلية (Authentic Brands)، لموقع "سي بي إس نيوز" (CBS News)، "أعتقد في الواقع أن هذه واحدة من أعظم العلامات التجارية في العالم، مارلين مونرو مشهورة مثل أي شخصية مشهورة على قيد الحياة اليوم".

بوب مارلي

توفي الموسيقار والكاتب والمغني روبرت بوب مارلي بسبب إصابته بسرطان الجلد في 11 مايو/أيار عام 1981، وكان بعمر 36 عاما، ورغم قصر مسيرته المهنية، فإنه استطاع أن يكون من رواد موسيقى الريغي في بلده جامايكا، وتمكن من تحويل الريغي من موسيقى محلية إلى نمط موسيقي عالمي.

قال مارلي في أحد تصريحاته "أحب غيتاري، ولكن لا أعتبر نفسي ماهرا في العزف عليه"، ولكن يبدو أنه كان متواضعا للغاية، أو غير مدرك لعظمة عزفه وأغانيه التي ما زالت حية حتى الآن، وحققت أكثر من 14 مليون دولار خلال عام 2020، بحسب مجلة فوربس Forbes.

كوبي براينت

توفي كوبي براينت وابنته جيانا في 26 يناير/كانون الثاني من هذا العام في حادث تحطم طائرة مروحية، وكان خبر وفاتهما مفجعا للملايين من محبي كرة السلة وحتى من غير المعجبين باللعبة حول العالم.

وقع أسطورة كرة السلة صفقة تعاون مع شركة "نايكي" (Nike) للأحذية عام 2003، ومنذ ذلك الحين، تطلق الشركة أحذية رياضية باسمه، حتى بعد اعتزاله عام 2016، وبعد وفاته حققت أحذيته مبيعات لا تصدق بعد أن تهافت عليها المعجبون، كما بيعت أكثر من 300 ألف نسخة من سيرته الذاتية.

حقق براينت خلال هذا العام حوالي 20 مليون دولار، ليكون بذلك في المرتبة السادسة في قائمة فوربس للمشاهير الراحلين الأعلى أجرا لعام 2020.

إلفيس بريسلي

ولد إلفيس بريسلي في ممفيس لأسرة فقيرة عام 1935، وتمكن بموهبته الفريدة أن يحقق نجاحا مبهرا جعله أحد رموز القرن الـ20، وبعد وفاته تحول منزله إلى متحف يجذب آلاف المعجبين من حول العالم، وبيعت مقتنياته في مزادات عالمية.

توفى نجم الروك آند رول عام 1977 بنوبة قلبية، وكان عمره 42 عاما، ولكن لا يزال من أكثر المغنين شهرة حول العالم، وتسجيلاته في نجاح مستمر حتى الآن، إذ باع ما يقرب من مليار اسطوانة حول العالم، وفي عام 2020 فقط حققت أعماله أكثر من 23 مليون دولار.

أرنولد بالمر

توفي لاعب الغولف المحترف أرنولد بالمر في عام 2016 بسبب أمراض القلب، عن عمر يناهز 87 عاما، ويعتبر أحد عظماء هذه اللعبة، ولكنه لم يكن لاعب غولف محترف فقط، فقد كان رجل أعمال ناجحا أيضا.

قام بالمر بتوقيع شراكات مربحة مع علامات تجارية عالمية في مجالات مختلفة، ومنها علامة الساعات السويسرية "رولكس" (Rolex)، و"ماستر كارد" (MasterCard) للخدمات المالية، كما استخدم اسمه وصورته وتوقيعه على شاي "أريزونا" (AriZona) المثلج.

وبهذه الصفقات وغيرها الكثير، لا تزال ثروة بالمر في زيادة مستمرة، وحققت خلال عام 2020 ما يزيد على 25 مليون دولار، بحسب مجلة فوربس.

مايكل جاكسون

لم يكن أي شيء من حياة مايكل جاكسون عاديا، فقد تميز في أغانيه ومظهره ورقصاته، حتى أنه يعتبر أحد أهم الرموز الثقافية في أواخر القرن الـ20.

بعمر 13 عاما فقط بدأت نجومية جاكسون في الظهور، وفي مطلع ثمانينات القرن الماضي أصبح أول أميركي من أصل أفريقي يصل إلى العالمية، وحققت ألبوماته ملايين المبيعات، وكسرت الأرقام القياسية، ومع ذلك توفى ملك البوب وهو غارق في الديون التي بلغت حوالي 400 مليون دولار.

ولكن مع استمرار نجاحه حتى بعد وفاته، لا تزال أعماله مستمرة في تحقيق الملايين، وجاء على رأس قائمة فوربس ليكون المغني الراحل الأعلى أجرا في العالم لعام 2020، إذ بلغت أرباحه هذا العام 48 مليون دولار.