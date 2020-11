80 عاما والصراعات لم تنته.. "توم وجيري" في فيلم حي جديد

منذ عرض أول حلقة من المسلسل الكرتوني "توم وجيري" (Tom and Jerry) قبل أكثر من 80 عاما، لم تهدأ صراعات أشهر متنافسين في العالم، ومع استمرار مناوشاتهم، أنتجت شركة "وارنر بروس" (Warner Bros) نسخة حية للسلسلة، تعرض في 5 مارس/آذار 2021.

يبدأ المقطع الترويجي للفيلم بمشهد يبدو فيه الثنائي متصالحان وعلى وفاق؛ ولكن سرعان ما تعود الأمور لمجراها الأصلي، ويقع توم في خدعة جيري ويصطدم بحافلة، وتستمر أحداث الفيلم المليئة بالحيل التقليدية لهما، فتجمع بين طابع النسخ الكلاسيكية للسلسلة وبين التحديث للقصة.

بمزيج من الرسوم المتحركة الكلاسيكية والمشاهد الحية، يظهر القط والفأر المشاغبان هذه المرة بشكل مختلف، حيث تدور الأحداث في أحد الفنادق بمدينة نيويورك، ويشاركهما مجموعة من الممثلين، منهم الأميركية كلوي غرايس في دور "كايلا" منظمة الحفلات، التي تعمل على تنسيق حفل زفاف سيقام في الفندق، ويطلق عليه "حفل زفاف القرن".

وخلال محادثة مدير الفندق مع كلوي لتعريفها على مهامها، ذكر مهمة غير عادية لها، وهي العثور على الفأر المزعج جيري ومنزله داخل الجدران، ومنعه من إفساد الزفاف، وتستعين بالقط توم من أجل مساعدتها في إخراج جيري من المبنى، ويبدأ توم بالتخطيط للتسلل إلى جيري والتخلص منه.

كتب كيفن كوستيلو الفيلم على طريقة الكاتبين الأصليين للمسلسل؛ جوزيف باربيرا وويليام حنا، التي ينتصر بها الفأر جيري دائما؛ ولكن خلال الفيلم يبدأ أحد العاملين بالفندق في التخطيط ضد الثنائي وكلوي أيضا للتخلص منهم جميعا، ويجبرهم ذلك على القيام بما لا يمكن تصوره، وهو العمل معا من أجل مصلحتهما.

ويشارك في بطولة الفيلم الممثل الأميريكي مايكل بينيا، وروب ديلاني، وكولين جوست، وكين جيونغ المعروف بدوره في سلسلة أفلام "صداع الكحول" (The Hangover)، ومن إنتاج كريس ديفاريا، وإخراج تيم ستوري، وهو مخرج فيلم "الأربعة المذهلون" (Fantastic Four) عام 2005.

Tom & Jerry showing human faces. An entire generation will sleep in peace now.@wbpictures pic.twitter.com/d1DPfTvxa6

— YouTube India (@YouTubeIndia) November 18, 2020