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فن|عراق

شاهد.. فنان عراقي يصنع أول عود من البلاستيك

أمضى الفنان إياد الجاسم أكثر من عام في إنجاز آلته الموسيقية (الجزيرة)
أمضى الفنان إياد الجاسم أكثر من عام في إنجاز آلته الموسيقية (الجزيرة)
مثنى النهار- الموصل
20/11/2020

كسر الفنان إياد الجاسم القاعدة التقليدية في صناعة آلة العود الموسيقية الوترية من الخشب، وصنعه من البلاستيك، وذلك لمقاومته كافة الظروف الجوية التي قد تؤثر على العود الخشبي.

وأمضى الجاسم (66 عاما) أكثر من عام في إنجاز هذا العود، نظرا لعدم توافر المواد الأولية في صناعته، لكنه استطاع تحويل بعض المواد من مخلفات الإعلانات الضوئية لجعله عودا جديدا يضاهي العود الخشبي، مستخدما مادة الألمنيوم في تصميم واجهة آلته الموسيقية، لكي يحتفظ العود بدقة أنغامه.

وكشف الفنان فاضل البدري -وهو موسيقي من الموصل وعضو في نقابة الفنانين العراقيين- أوجه الخلاف بين العود الخشبي والبلاستيكي، مشيرا إلى أن الأول أخف وزنا وأكثر تأثرا بالظروف الجوية، والثاني أقل صدى من الخشبي.

وقد أجاز البدري العزف على العود البلاستيكي، واعتبر أنه إنجاز جديد، وأنه أول عود في العالم يصنع من مادة البلاستيك في نينوى بمدينة الموصل.

المصدر : الجزيرة

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