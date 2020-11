بعد 10 سنوات من الغياب.. صوفيا لورين تعود لإنقاذ مومو

بعد انقطاع عن الأفلام دام 10 سنوات، تعود النجمة الإيطالية صوفيا لورين (86 عاما) بفيلمها الجديد "القادم من حياتنا" (The Life Ahead) على شبكة نتفليكس، والمقتبس من رواية "الحياة قبلنا" (The Life Before Us) للكاتب الفرنسي رومان غاري.

ساعة و34 دقيقة هي مدة الفيلم الدرامي الذي يحمل الكثير من المشاعر الانسانية، ويروي قصة السيدة روزا التي تعيش في مدينة باري الإيطالية، وتدير دارا لرعاية الأطفال.

وفي أحد الأيام، تتعرض روزا لحادثة سرقة تغير حياتها وحياة سارقها "مومو" وهو فتى يتيم من السنغال، إذ تقرر أن تؤويه في بيتها وتحميه من حياة التشرد، ولكن لم تكن علاقتهما جيدة على الإطلاق في البداية، وذلك بسبب حياة مومو وسنوات القسوة التي تعرض لها.

ولكن بمرور الوقت، قررت روزا أن تشارك قصتها مع مومو، وتحكي له ما تعرضت له عندما كانت بعمره، وكيف تعرضت لحياة التشرد مثله. وفي هذه الأثناء تتدهور حياتها الصحية، وتتعرض لنوبات عصبية متكررة، وهنا يصبح مومو هو راعيها ومنقذها، وتتكون بينهما صداقة غير متوقعة.

Sophia Loren returns for her first feature in a decade in THE LIFE AHEAD, directed by her son Edoardo Ponti.

"I loved portraying Madame Rosa. She is tough, she is fragile, she is a survivor. In many ways she reminds me of my own mother."

THE LIFE AHEAD is on Netflix 13 Nov. pic.twitter.com/Z5J7JUqZBh

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 22, 2020