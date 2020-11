الموسم الجديد من "التاج" يكشف الحقيقة وراء زواج ديانا وتشارلز

بالرغم من مرور أكثر من 23 عاما على وفاة الأميرة ديانا، وتناول الكثير من الأفلام الوثائقية قصة حياتها، ما يزال هناك الكثير مما لم يكشف بعد، وما يزال الاهتمام بحياتها يشغل الآلاف حول العالم. وتعرض لنا شبكة نتفليكس تفاصيل جديدة عن علاقة ديانا والأمير تشارلز، وحياتها كجزء من العائلة المالكة في الجزء الرابع من مسلسل "التاج" (The Crown).

View this post on Instagram

ويتناول الموسم الجديد حياة ديانا بشكل استثنائي تشمل جوانبها المميزة والفريدة، والتي جعلت العامة مهووسين بها وبصورها وأزيائها. ومن الناحية الأخرى يظهر عيوبها وتناقضاتها الشخصية، وكيف أصيبت باضطراب في الأكل فقط من أجل الشعور أن لها قدر من التحكم والسيطرة على حياتها، وكيف شعرت بالوحدة الشديدة رغم كل هذا الحب.

وفي الأجزاء السابقة، تناول مسلسل "التاج" قصة الملكة إليزابيث الثانية منذ وفاة والدها وتقلدها الحكم في سن صغيرة، والصعوبات التي واجهتها بسبب قلة خبرتها، إلى جانب التحديات للحفاظ على زواجها مع أداء واجباتها كملكة، وكيف أثرت هذه المسؤوليات على علاقتها بأولادها.

وفي الجزء الثالث، يسلط الضوء على حياة الأمير تشارلز وقت الجامعة وعلاقته المضطربة بأمه، ورفضه للكثير من العادات والواجبات الملكية التي تحتم عليه الصمت معظم الأوقات والالتزام بما يجب أن يفعل والتجاهل التام لرغباته ورأيه الشخصي حتى بين أفراد الأسرة، ولكنه في النهاية يخضع لما يجب عليه فعله.

The stuff of which fairy tales are made. pic.twitter.com/wDJTsthfbv

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 13, 2020