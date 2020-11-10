غضب إماراتي من أصالة والسبب تغريدة إليسا

تواجه المطربتان اللبنانية إليسا والسورية أصالة حالة غضب شديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الإماراتيين، إذ دشن عدد من النشطاء خلال الساعات الماضية وسما بعنوان "إليسا وأصالة يسيئون للإمارات" عبروا من خلاله عن رفضهم غناء أصالة في الأوبريت الوطني لدولة الإمارات.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة حين نشرت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها الرسمية عبر تويتر تغريدة انتقدت خلالها الدول، التي لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وتحدثت عن علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية، وطالبت بعدم المزايدة في هذا الشأن من أشخاص يعيشون في دول لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وقامت أصالة بإضافة "إعجاب" على التغريدة.

فلسطين بقلبي وحلمي زورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل.

كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين — Elissa (@elissakh) September 6, 2020

تعرضت إليسا إلى هجوم حاد من قبل نشطاء إماراتيين، متهمينها بالمزايدة، إذ جاء في التعليقات "كأنك تلمحين علينا يا إليسا، موقف الإمارات ثابت مع فلسطين"، وطالب البعض بمنع دخولها الإمارات.

وطال الهجوم المطربة السورية أصالة، التي كانت تستعد للمشاركة في الأوبريت الوطني للإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي، فدشن عدد آخر من النشطاء وسما آخر "أصالة_ استبعدوا" من أجل منعها من المشاركة، مطالبين بالاستعانة بنجوم إماراتيين.

خلال التعليقات، وُصفت إليسا بأنها "نشاز الغناء العربي التي تحاول العودة للأضواء"، بينما وصفت أصالة بأيقونة الصراخ.

لا غرابة في ان تتفق طبقتي نشاز الغناء العربي في لعب دور نشاز سياسي قد يعود بهم للاضواء بعد ان اكل الدهر وشرب ف #اليسا اخذ بها العمر عتياً ولم يعد الشرشف يأتي اكله اما #أصالة ايقونة الصراخ #احلام الفنانة الاصيلة كاشفتنا من مبطي.#اليسا_واصالة_يسيؤون_للامارات pic.twitter.com/qpxyX6Ud8c — عبدالله حيي (@adhaaaam2) September 9, 2020

بينما طالبت إحدى المعلقات بأحقية المطربة الإماراتية أحلام بالغناء في الأوبريت بدلا من أصالة، وكتبت "بنت البلاد أولى تغني في الأوبريت #استبعدوا_اصالة"

واتهمت مغردة الفنانة أصالة بأنها تحاول الحصول على الجنسية السعودية، وكتبت "داموا أساؤوا للإمارات ينسون يغنون بعدها بالإمارات.. أصالة تسعى بكل الطرق للحصول على الجنسية السعودية".

#اليسا_واصاله_يسيوون_للامارات

دامواساؤوااللامارات ينسون يغنون بعدها بالإمارات

اصاله تسعى بكل الطرق للحصول على الجنسيه السعودية — هيام (@H5i5a7) September 8, 2020

#اليسا_واصاله_يسيوون_للامارات

ايقاف الحفلات ومنعهم من دخول الامارات ويس

لا تعطونهن اكبر من حجمهم — بكربن وائل#الفهد🇸🇦 (@BinWaayal) September 8, 2020

اتمنى من الاماراتين وأهلنا في السعوديه عمل بلوووك جماعي لها — MYTH (@uae00ae) September 7, 2020

رد أصالة

في الوقت الذي لم تعلق فيه إليسا على هجوم المتابعين، حاولت أصالة الخروج من الموقف من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على توتير قائلة "بدايتي بأول أغنية باللهجة الخليجية كانت (أسمع صدى صوتك) من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وأصبح في حياتي لهذه اللهجة اهتمام بالغ وشغف.. ولا أنسى أول نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات #دبي #ابوظبي #الإمارات_العربيه_المتّحده".

لكن حتى هذه اللحظة لم يحسم إن كان بالفعل سيتم استبعاد أصالة من الغناء في الأوبريت أم ستشارك بعد ما كتبته على صفحتها؟.