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غضب إماراتي من أصالة والسبب تغريدة إليسا

حملة هجوم ضد إليسا وأصالة بعد تغريدة داعمة لفلسطين ورافضة للتطبيع (غيتي إيميجز)
حملة هجوم ضد إليسا وأصالة بعد تغريدة داعمة لفلسطين ورافضة للتطبيع (غيتي إيميجز)
إيمان محمد - القاهرة
10/11/2020

تواجه المطربتان اللبنانية إليسا والسورية أصالة حالة غضب شديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الإماراتيين، إذ دشن عدد من النشطاء خلال الساعات الماضية وسما بعنوان "إليسا وأصالة يسيئون للإمارات" عبروا من خلاله عن رفضهم غناء أصالة في الأوبريت الوطني لدولة الإمارات.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة حين نشرت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها الرسمية عبر تويتر تغريدة انتقدت خلالها الدول، التي لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وتحدثت عن علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية، وطالبت بعدم المزايدة في هذا الشأن من أشخاص يعيشون في دول لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وقامت أصالة بإضافة "إعجاب" على التغريدة.

تعرضت إليسا إلى هجوم حاد من قبل نشطاء إماراتيين، متهمينها بالمزايدة، إذ جاء في التعليقات "كأنك تلمحين علينا يا إليسا، موقف الإمارات ثابت مع فلسطين"، وطالب البعض بمنع دخولها الإمارات.

وطال الهجوم المطربة السورية أصالة، التي كانت تستعد للمشاركة في الأوبريت الوطني للإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي، فدشن عدد آخر من النشطاء وسما آخر "أصالة_ استبعدوا" من أجل منعها من المشاركة، مطالبين بالاستعانة بنجوم إماراتيين.

خلال التعليقات، وُصفت إليسا بأنها "نشاز الغناء العربي التي تحاول العودة للأضواء"، بينما وصفت أصالة بأيقونة الصراخ.

بينما طالبت إحدى المعلقات بأحقية المطربة الإماراتية أحلام بالغناء في الأوبريت بدلا من أصالة، وكتبت "بنت البلاد أولى تغني في الأوبريت #استبعدوا_اصالة"

واتهمت مغردة الفنانة أصالة بأنها تحاول الحصول على الجنسية السعودية، وكتبت "داموا أساؤوا للإمارات ينسون يغنون بعدها بالإمارات.. أصالة تسعى بكل الطرق للحصول على الجنسية السعودية".

رد أصالة

في الوقت الذي لم تعلق فيه إليسا على هجوم المتابعين، حاولت أصالة الخروج من الموقف من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على توتير قائلة "بدايتي بأول أغنية باللهجة الخليجية كانت (أسمع صدى صوتك) من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. وأصبح في حياتي لهذه اللهجة اهتمام بالغ وشغف.. ولا أنسى أول نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات #دبي #ابوظبي #الإمارات_العربيه_المتّحده".

لكن حتى هذه اللحظة لم يحسم إن كان بالفعل سيتم استبعاد أصالة من الغناء في الأوبريت أم ستشارك بعد ما كتبته على صفحتها؟.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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