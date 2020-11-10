حقيقة الحالة الصحية لعبلة كامل.. مصادر مقربة ترد على الشائعات

نفى الكاتب المؤلف السينمائي المصري بلال فضل ما تم تداوله أمس الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل بعد إصابتها بمرض السرطان، حيث زعم أحد المواقع المصرية أنها تواجه المراحل الأخيرة من المرض، وذلك نقلا عن مصادر وصفها الموقع بالمقربة من أسرة الممثلة المصرية.

ونشر "فضل" -اليوم الثلاثاء- ما وصفه بأنه رسالة على لسان الفنانة المصرية الكبيرة عبلة كامل طلبت منه إبلاغها للجميع لعلها تصل لمن ينشر إشاعات عن حياتها وصحتها، حسب وصفه.

ونقل فضل عن عبلة كامل قولها إنها اختارت نمط حياة سعيدة به وراضية عنه، وإنها لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتابعها، وغير مهتمة بها أبدا، إذ قالت "عيب. والله العظيم عيب"، واصفة بذلك فعل من يقوم بنشر كلام "كذب" عنها وعن صحتها، ومتسائلة: إذا كانت الناس لا تتقي ربنا الآن ولا تخاف منه في هذا الوقت الصعب، فمتى ستخاف الله؟!

ووفقا لمنشور فضل طالبت الفنانة عبلة كامل الناس بإغلاق أي حساب على وسائل التواصل باسمها، لافتة إلى أن هناك حسابا تدّعي صاحبته أنها ابنتها، مؤكدة أنه لا علاقة لابنتيها فاطمة وزينب بكل ما ينشر فيه من كذب.

وقالت إنها فخورة بفنها وعملها، وإن ما ورد في الحساب غير صحيح، ووجهت شكرها لكل الناس الطيبين على محبتهم وتقديرهم لها.

من جهته طالب بلال فضل أيضا كل من يقرأ منشوره (رسالة الفنانة عبلة كامل)، ثم يقرأ بعدها كلاما منسوبا للأستاذة عبلة كامل بأن يبلّغ عن الحساب الذي ينشر "الكلام" ويسهم في إغلاقه.

وسبق أن تعاون الكاتب بلال فضل مع الممثلة القديرة عبلة كامل في مجموعة أفلام سينمائية، وهي "خالتي فرنسا"، و"سيد العاطفي"، و"بلطية العايمة"، وعودة الندلة، ومسلسل "هيمة أيام الضحك والدموع".

ووفقا للخبر المتداول فإن المرض وصل إلى مرحلة صعبة جدا ومتقدمة -حسب مقربين من أسرتها- حتى إن الفنانة عبلة كامل اختارت وأسرتها التكتم على إصابتها بالمرض، والغياب عن الساحة الفنية، في حين وصفت الفنانة بأنها لا تزال محتفظة بهدوئها وابتسامتها، حتى لا يتأثر أفراد أسرتها.

ولكن في تدوينة أخرى نشرت بعد ساعات قليلة بعد تداول الخبر، نفى الفنان أحمد كمال -وهو الزوج السابق لعبلة كامل ووالد ابنتيها- خبر تدهور حالتها الصحية.

وقال إن الفنانة بصحة جيدة، وإن ما تردد عن حالتها الصحية اليوم "كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة"، ولكنه لم يوضح ما إذا كانت الفنانة التي ابتعدت عن الساحة الفنية قبل سنوات قد أصيبت بالسرطان أم لا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية -لمواقع مصرية- أنه فقد التواصل مع الفنانة عبلة كامل، ولا يعرف عنها شيئا، لكنه عاد ونفى الأنباء المتداولة بشأن حالتها الصحية الحرجة، وذلك بعد أن أجرى اتصالا بزوجها السابق، حيث نفى الأخير تلك الشائعات.

ويعرف عن الممثلة القديرة تجنب تواصلها مع وسائل الإعلام نظرا لطبيعتها الخجولة، إذ إنها طوال رحلتها الفنية لم تجرِ لقاءات صحفية أو تلفزيونية سوى دقائق معدودة مع الإعلامي مفيد فوزي عام 2000 والإعلامية سلمى الشماع عام 1986، ولقاء آخر في وثائقي عن الرئيس محمد أنور السادات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).

غياب عبلة كامل

عبلة كامل التي أتمّت عامها الـ60 في سبتمبر/أيلول الماضي قررت الغياب عن الساحة الفنية منذ نحو 3 سنوات، مما جعل احتمال اعتزالها يتداول على نطاق واسع وفتح الباب أمام أخبار عن إصابتها بمرض مزمن.

وكان آخر عمل قدمته الفنانة المصرية مسلسل "سلسال الدم" المصنف ضمن الدراما الصعيدية، الذي عرض الجزء الخامس والأخير منه عام 2018، وقد حقق نجاحا واسعا على المستوى الجماهيري.

ووصلت عبلة كامل إلى قمة تألّقها حين شاركت في مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي عُرض عام 2001 بشخصية "جليلة"، وهو الدور الذي أعطاها مساحة للإبداع، وأكد موهبتها الكبيرة.

وكانت شخصية "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1996 الأشهر في مشوار عبلة كامل، ولا تزال تتداول صور ومقاطع فيديو لها من المسلسل إلى اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ويعد الدور أول بطولاتها النسائية المطلقة أمام نور الشريف، حيث قدمت نموذج المرأة غير المتعلمة بائعة "الكشري" والزوجة المصرية البسيطة غير المتكلفة، ونجحت في تقديم شخصية الأم لشباب اقتربوا من مرحلتها العمرية وقتها.

اجتمعت عبلة كامل مع المخرج يوسف شاهين في "وداعا بونابرت" و"اليوم السادس" و"اسكندرية كمان وكمان"، كما شاركت الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "هستيريا" من إخراج عادل أديب عام 1998.

وجعلها عملها مع الأسماء الثقيلة فنيا أكثر انتقائية في الأدوار التي كانت تقدمها، ولم تسعَ الفنانة إلى تحقيق الشهرة على حساب ما تقدمه.