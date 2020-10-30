7 أفلام جعلت المشاهدين يقاطعون تناول اللحوم

هناك الكثير من الأفلام التي غيّرت نظرة العالم تجاه قضايا حيوية وشائكة أحيانا، ربما لا يعرف البعض كثيرا عن قضايا تغير المناخ وانعكاس ذلك على حياتنا اليومية، لكن هناك مجموعة من الأفلام التي ساهمت في تسليط الضوء على تلك القضايا، حتى تحولت آراء بعض المشاهدين تحولا جذريا.

في مقالها المنشور على موقع "بازفيد" (Buzzfeed) الأميركي، قالت الكاتبة حنيفة الرحمن إن هناك الكثير من الأفلام التي ساهمت في دفع الكثير من الناس إلى مقاطعة اللحوم واتباع أنظمة غذائية قائمة على الخضروات.

تأتي مبررات هؤلاء مما تعرفوا عليه من حقائق حول تجارة اللحوم المصنعة، وطرق الذبح غير الرحيمة التي تتعرض لها الحيوانات في بعض البلدان صعقا أو خنقا أحيانا، وسلخ جلود وفراء الحيوانات لاستخدامها في صناعة الملابس والجلود الثمينة.

هذه المشاهد تسببت في تحولهم إلى النظام الغذائي النباتي. وفيما يلي قائمة ببعض الأفلام التي تكشف تلك الحقائق، والتي وإن لم تغير نظامك الغذائي، فقد تساهم في زيادة معرفتك بتلك القضايا الهامة:

1. كاوسبريسي (COWSPIRACY)

فيلم وثائقي بيئي طويل، يتتبع من خلاله المخرج كيب أندرسن أسرار الصناعة الأكثر تدميرا التي تواجه كوكب الأرض اليوم، وهي تجارة اللحوم المصنعة، ويتحرى سبب خوف المنظمات البيئية الرائدة في العالم من التحدث عنها.

تسبب هذا الفيلم في تحوّل الكثيرين من تناول اللحوم إلى عالم النباتيين.

2. أبناء الأرض (Earthlings)

هو فيلم وثائقي أميركي عام 2005 حول استخدام البشرية للحيوانات الأخرى كحيوانات أليفة وطعام وملابس وترفيه ولأغراض البحث العلمي.

تقول منى، وهي أحد قراء موقع بازفيد، "لطالما أحببت مذاق اللحوم، حتى إنني قلت عن نفسي إنني لن أتمكن أبدًا من أن أصبح شخصا نباتيا. ولكن منذ اليوم الذي شاهدت فيه هذا الفيلم، تغير كل شيء، وقررت أن أصبح نباتية. في البداية، قاومت أكل اللحوم ببساطة بسبب القسوة التي تُعامل بها الحيوانات، ثم توصلت إلى العديد من الأسباب عندما بدأت في إجراء بعض الأبحاث عبر الإنترنت واكتشفت تأثير صناعة اللحوم على بيئتنا التي مثلت مشكلة أخرى مهمة بالنسبة لي".

3. كيف الصحة؟ (What the Health)

يكشف المخرج كيب أندرسن مرة أخرى سر الوقاية من الأمراض المزمنة وعكس مسارها، ويتحرى لماذا لا تريد المنظمات الصحية الرائدة في البلاد أن يعرف الناس هذه الأسرار التي تتعلق باللحوم المصنعة والسكر.

4. قبل الطوفان (Before the Flood)

يلتقي الممثل ليوناردو دي كابريو في فيلم "قبل الطوفان" بالعلماء والنشطاء وقادة العالم لمناقشة مخاطر تغير المناخ والحلول الممكنة.

يدعو دي كابريو من خلال رسالة الفيلم إلى تقليل تناول اللحوم الحمراء، وتجنب شراء المنتجات بزيت النخيل لأن إنتاج زيت النخيل يؤدي إلى إزالة الغابات.

5. أوكجا (Okja)

رغم أن مشاهد الفيلم تمثيلية، فإنها كانت كافية لمقاطعة بعض المشاهدين للحوم، لا سيما بعد عرض مشاهد تتناول كيفية ذبح الحيوانات بصور غير رحيمة، وكذلك تناول كيف يتم إجراء التجارب على الحيوانات في المعامل.

6. النباتي (Vegucated)

فيلم وثائقي أميركي، إنتاج عام 2011، يستكشف تحديات التحول إلى نظام غذائي نباتي. ويتناول يوميات 3 من سكان نيويورك المحبين للحوم والجبن الذين وافقوا على اتباع نظام غذائي نباتي لمدة 6 أسابيع، ونتيجة ما توصلوا إليه بعد هذه التجربة.

7. أرض الأمل والمجد (Land of Hope and Glory)

تم وصف هذا الفيلم بأنه النسخة البريطانية من "أبناء الأرض"، وهو الفيلم الوثائقي السري الأكثر أهمية في حركة حقوق الحيوان. قدم الفيلم لقطات سرية من الولايات المتحدة، تفضح انتهاك حقوق الحيوان لصالح مجموعة متنوعة من الصناعات مثل تجارة الفراء والجلود.