بعد نجاته من كورونا.. هذا ما أوصى به نجم بوليود أميتاب باتشان

في تغريدة حديثة شاركها نجم بوليود الشهير أميتاب باتشان مع جمهوره، أعلن عن اتخاذه قرار التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته وارتداء الوشاح الأخضر الذي يشير إلى دعمه لقضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وهي الخطوة التي وصفها أميتاب باتشان بكونها وفاء للأجداد وتكريما لهم ولحلول بركتهم الأبدية على العالم، حسب التغريدة.

T 3674/5 – … in fulfilment of ancestors .. in the remembrance of them that lived in time , to give us this today .. honour for them done .. may their blessings be with us ever ..

NO .. the deed be not ever disclosed .. they that know , shall ever know .. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/J9QjRikGnK

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 29, 2020