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فارس القمر.. بوابة جديدة للمخرج المصري محمد دياب نحو العالمية

مهرجان "كان" اختار دياب أفضل مخرج عام 2016 (مواقع التواصل)
مهرجان "كان" اختار دياب أفضل مخرج عام 2016 (مواقع التواصل)
نهى سعد - الجزيرة نت
29/10/2020

بعد اختياره أفضل مخرج في مهرجان "كان" السينمائي عام 2016، يصل المصري محمد دياب للعالمية مرة أخرى بترشيحه لإخراج أحدث مسلسلات استديوهات مارفل بعنوان "فارس القمر" (Moon Knight) والذي سيعرض على منصة "ديزني بلس".

واشتهر دياب بأعماله التي تعكس الواقع ومنها فيلم "اشتباك" الذي صدر عام 2016، ويحكي عن الأحداث السياسية في مصر عام 2013 والصراع بين النظام الحالي والمتظاهرين ضده، ونال الفيلم 4 جوائز في مهرجان "كان" السينمائي، وهي: جائزة أفضل أفيش (ملصق) وأفضل موسيقى، وأفضل تصوير، وأفضل مخرج.

ولكن هذه المرة، القصة قادمة من عالم افتراضي مبني على إحدى القصص المصورة للأبطال الخارقين لمارفل بعنوان "فارس القمر" والتي ابتكرها الكاتب دوغ مونش، ورسام القصص المصورة دون بيرلين، ونشرت في أغسطس/آب 1975.

من هو فارس القمر؟

كان مارك سبيكتور الملقب بـ "فارس القمر" ملاكما، ثم عمل جنديا في البحرية الأميركية، ثم عميلا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) ولكنه لم يتقبل سياسات المنظمات التي عمل بها، واختار أن يكون جنديا مرتزقا يعمل بجميع أنحاء العالم في الاغتيالات والإطاحة بالحكومات.

وخلال إحدى مهماته بمصر مع قائد يدعى بوشمان، تعرف على عالم آثار يدعى بيتر ألورون، وابنته مارلين، ويكشف بيتر لسبيكتور وبوشمان عن اكتشافه مقبرة فرعونية تحتوي على تمثال لما يطلق عليه قدماء المصريين الفراعنة إله القمر، والذي يسمى "كونشو".

عندها يقرر القائد بوشمان أن يسرق المقبرة ليتاجر في آثارها، ويرفض سبيكتور هذه الفكرة، ويحاول بمساعدة العالم بيتر أن يمنعه من تنفيذ خطته، ولكن للأسف ينتصر بوشمان عليهما فيسقط بيتر قتيلا، ويظل سبيكتور بين الحياة والموت في صحراء مصر الباردة، وينقذه "كونشو" ويهب له قوته وقدراته من أجل إنقاذ الناس.

وبالفعل يكرس سبيكتور حياته للقضاء على الشر، ويبدأ مهمته بقتل بوشمان ليحمي الآثار الفرعونية من شره، ثم يعود إلى أميركا بصحبة مارلين ابنه عالم الآثار ومعهما تمثال "كونشو" الذي يستمد منه قوته، وصمم زيه الخاص وعباءته الفضية كلون القمر، وأطلق على نفسه اسم "فارس القمر" واستعان بصديقيه: سائق التاكسي جيك لوكلي، والمليونير ستيفن غرانت ليكونا مساعديه.

المسلسل من كتابة وإنتاج جيريمي سلاتر، وهو كاتب فيلم "المذهلون الأربعة" (Fantastic Four) ومسلسل "أكاديمية المظلة" (The Umbrella Academy) الذي يعرض على شبكة نتفليكس.

ويؤدي الممثل الأميركي أوسكار إسحاق دور البطل سبيكتور، وهو أحد أبطال سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم" (Star Wars) كما شارك في بطولة فيلم "إكس مِن: نهاية العالم" (X-Men: Apocalypse)، وحصل على جائزة غولدن غلوب عام 2016 لدوره بالمسلسل القصير "أرني بطلا" (Show Me a Hero).

ألف دياب وأخرج الفيلم المصري المثير للجدل "678" الذي صدر عام 2010، وتناول معاناة المرأة مع التحرش الجنسي، وحصل على جائزة أفضل فيلم، وأفضل فيلم دولي بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، كما كتب فيلم "الجزيرة" من بطولة الفنان المصري أحمد السقا، والذي يعد واحدا من أنجح الأفلام المصرية والعربية وأعلاها بالإيرادات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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