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فن|عراق

شاهد.. أغنية وطنية جديدة لكاظم الساهر تلهب مواقع التواصل العراقية

الأغنية الجديدة للساهر تعبر عن وحدة العراقيين والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي في البلاد (الجزيرة)
الأغنية الجديدة للساهر تعبر عن وحدة العراقيين والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي في البلاد (الجزيرة)
29/10/2020

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر مساء الأربعاء أغنية جديدة بعنوان "عراقنا"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يهديها إلى الشعب العراقي.

وتعبر كلمات الأغنية -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.

وكان الساهر أجرى في وقت سابق توزيعا جديدا لأغنيته "سلام عليك على رافديك"، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق.

وبعد عام 2003، اعتمدت أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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