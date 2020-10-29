شاهد.. أغنية وطنية جديدة لكاظم الساهر تلهب مواقع التواصل العراقية

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر مساء الأربعاء أغنية جديدة بعنوان "عراقنا"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يهديها إلى الشعب العراقي.

وتعبر كلمات الأغنية -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

وقد أبدى مغردون على مواقع التواصل إعجابهم بالأغنية الجديدة، ووصفها بعضهم بالتحفة الفنية، وقالوا إنها تستحق أن تكون نشيدا وطنيا للعراق.

اقسم بالله فنان وعراقي أصيل عكس بعض الفنانين

قشعريرة والله عند سماع الاغنية

هذا نشيد وطني مو أغنية يا #كاظم_الساهر 😍🔥🔥😭

احساس وكلمات وصوتك الرائع شكرا لك يا فنان على هذا النشيد

هذا النشيد و"عراق القيم" يجي ان يكون النشيد الوطني في العراق الجديد ♥️ 🇮🇶 #عراقنا pic.twitter.com/Jp4w3DeRO0 — علاWE (@3lawyalabsawy) October 28, 2020

هذا هو النشيد الوطني لل #العراق_الجديد

ويحتاج تطوير المعزوفة قليلا فقط

اما الكلمات فهي بالصميم اذا اردنا الخارطة الواحدة التي تجمعنا .#عراقنا — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) October 28, 2020

مثل العادة ما تخيب الظن دائما نثق فيك وفي اختيارك .. كريم + كاظم = ابداع الى الابد وسعادة الى ما لا نهاية ♥️♥️♥️♥️

جمال صوتك 🤤🤤♥️♥️

الله يحفظك ويسعدك يا حبيب العالم 😍😍ويحفظ اهل العراق الحبيبه ♥️🇮🇶♥️🇸🇦

والله يقوم شاعرنا الرائع كريم العراقي ويعطيه الصحه وطولة العمر 🤲🏾♥️♥️♥️♥️ — Eman ♋ (@EmoOonh) October 28, 2020

وكان الساهر أجرى في وقت سابق توزيعا جديدا لأغنيته "سلام عليك على رافديك"، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق.

وبعد عام 2003، اعتمدت أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ.