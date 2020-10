حبكة متشابهة وبوستر مقتبس.. صناع "خط الدم" يواجهون اتهامات بالسرقة

View this post on Instagram

3 days to go! There is nothing more pure and dangerous than a mother’s love. After one of their sons is left in a coma, parents Nader @dhaferlabidine and Lamia (Nelly Karim) conceive an unorthodox plan to bring him back to life. While their plan seemingly works, the young boy starts adopting sinister and disturbing behaviors… #Bloodline is available October 30 on @shahid.vod. #MBCStudios, @Imagenation and @MajidAlFuttaim. باقي 3 أيام فيلمي الجديد خط دم! حبها هو الأنقى، الأقوى… و الأخطر علي الإطلاق…الأم هي كل شيء. بعدما أعادت خطتهما غير التقليدية ابنهما إلى الحياة، يحاول نادر @dhaferlabidine ولمياء (نيللي كريم) التعامل معه، والتكيف مع طابعه العُدواني واندفاعاته الغريزية. ويثير أسلوب حياتهم المريب اهتماماً غير مرغوب فيه من الجيران، فبعضهم يتعاطف معهم، والبعض الآخر ينتابه الفضول. #خط_دم؛ يأتيكم حصريًا على منصة شاهد في 30 أكتوبر!