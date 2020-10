إثارة نفسية وخيال علمي وساحرات.. أفضل أفلام رعب صدرت في العقد الماضي

لا يمكن لشهر أكتوبر/تشرين الأول، أن يمر دون معاودة النظر لفئة أفلام الرعب، التي يزداد محبيها عاما بعد آخر، حيث الإصدارات الجديدة دوما من أفلام الرعب تزامنا مع الاحتفالات السنوية بـ"يوم الهلع/الهالوين"، خاصة مع التنوع الثري للأفكار المخيفة التي صار يقدمها صناع السينما والخدع البصرية الجديدة.

وبين الإثارة، والرعب النفسي، وعالم الساحرات، نستكشف اليوم أفضل أفلام الرعب التي صدرت بالعقد الأخير.

إذا كنتم تعتقدون أن العمل الفني كي يكون مرعبا يحتاج ميزانية ضخمة لخدمة المؤثرات البصرية أو لأبطال مشهورين لاستقطاب الجمهور وتحقيق إيرادات مرتفعة، ربما عليكم مراجعة أنفسكم ومشاهدة الفيلم المستقل "غيت آوت" (Get Out) الذي صدر في 2017، وفاز بالأوسكار، وتجاوزت إيراداته 255 مليون دولار من إجمالي ميزانية 4.5 ملايين.

العمل تأليف وإخراج جوردان بيل وبطولة دانيال كالويا، ويحكي عن الشاب كريس ذي الأصل الأفريقي، الذي يجد نفسه على بعد خطوة من التعرف إلى أسرة حبيبته بيضاء البشرة، وهي خطوة بديهية وسعيدة لأي حبيبين.

إلا أن ما لم يتوقعه كريس أن يكون على موعد مع وجبة دسمة من الرعب والإثارة، التي حملت من الخوف والقلق بقدر ما حملت من الكوميديا والبعد الثقافي، وذلك عبر حبكة ذكية وعصرية مثيرة للتأمل والاهتمام، للحد الذي جعل النقاد يضعون العمل بالمرتبة الرابعة ضمن قائمة ضمت أفضل الأفلام التي صدرت بالعقد الأخير، وفقا للإحصائيات التي نشرها موقع "ميتاكريتيك" (Metacritic).

بالطبع هذه القائمة لا يمكن لها ألا تتضمن ولو عملا واحدا للكاتب ستيفن كينغ، ومايك فلانغان صانع أفلام الرعب الشهير. لهذا اخترنا "لعبة غيرالد" (Gerald's Game)، وهو فيلم رعب درامي من أعمال نتفليكس الأصلية، حظي بنسبة مشاهدة عالية وقت عرضه، فيما اعتبره النقاد الأهم بمسيرة بطلته كارلا جوجينو الفنية.

حبكة العمل تتمحور حول زوجين يعانيان من الملل الزوجي، لهذا يقرران قضاء عطلة نهاية الأسبوع في كوخ متطرف لإشعال جذوة علاقتهما الزوجية؛ إلا أن نوبة قلبية مفاجأة تصيب الزوج وتتسبب بوفاته، تاركا خلفه زوجته مكبلة بالأصفاد في مواجهة مع المجهول وغياب تام لأي عنصر قد يمنحها النجاة، فتبدأ الأحداث بالتصاعد وسط موجة من الرعب النفسي شديدة الحدة والتعقيد.

