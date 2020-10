تم تسجليه سرّا.. "تحت السيطرة تماما" وثائقي يكشف عن فشل ترامب خلال أزمة كورونا

قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات الأميركية أطلق وثائقي جديد بعنوان "تحت السيطرة تماما" (Totally Under Control)، ليعرض أزمة انتشار فيروس كورونا في أميركا منذ بداية العام الحالي وحتى يوم إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بالفيروس في بداية الشهر الجاري، وكيف فشلت إدارته في احتواء الأزمة بزعم أن كل شيء تحت السيطرة.

بدأت القصة في 20 يناير/كانون الثاني 2020 عندما سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة سياتل بالعاصمة واشنطن، وهو اليوم نفسه الذي سجلت فيه أول حالة أيضا في كوريا الجنوبية، ولكن شتان بين استجابة البلدين لوقف الوباء، إذ اختارت كوريا أن تنقذ شعبها واقتصادها، في حين استهانت الإدارة الأميركية بالفيروس وخطورته.

"الأمر تحت السيطرة تماما، هو فقط شخص واحد قادم من الصين، الأمر تحت سيطرتنا وسيكون على ما يرام"، صرح ترامب بكل ثقة أثناء لقاء صحفي على قناة "سي إن بي سي" (CNBC) بعد يومين من الكشف عن أول حالة في أميركا، فالأولوية هنا للسياسة والقوة ولا مجال للعلم ولا المختصين.

لم يكن الأمر تحت السيطرة، فمعرفة القليل عن الفيروسات والأوبئة تقول إن اكتشاف حالة واحدة يعني وجود حالات أخرى لم تكتشف بعد، ويجب التحرك في أسرع وقت، ولكن لم تعر الحكومة الأمر أي اهتمام، واستمر الفيروس في التفشي.

وبعد أسبوعين من تجاهل الأزمة بدأ المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" (CDC) بتوزيع اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في أنحاء البلاد، ولكن بعد توزيعها تبين أن جزءا منها لا يعمل، وأصبح لدى 99% من المعامل الأميركية اختبارات لا تعمل.

وأصدرت الحكومة قرارا بوقف استخدام الاختبارات مع انعدام حل للأزمة أو خطة بديلة، وهو ما وصفه سكوت بيكر -المدير التنفيذي لجمعية مختبرات الصحة العامة الأميركية- بأنه "كابوس"، وأكمل قائلا "لم يسبق لنا أن رأينا فشلا كهذا من قبل".

"Mr. Gibney and his colleagues provide analysis and context, a world view of a world-shattering event." @WSJ

TOTALLY UNDER CONTROL is now available to watch on Apple TV. https://t.co/jlVyXEPJkI pic.twitter.com/g4iie9klWh

— Totally Under Control (@undercontrolmov) October 19, 2020