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إجراءات احترازية وضيوف مثيرون للجدل.. افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

رغم كورونا حضر عدد كبير من الفنانيين حفل الافتتاح (مواقع التواصل)
رغم كورونا حضر عدد كبير من الفنانيين حفل الافتتاح (مواقع التواصل)
محمد أنيس - الجزيرة نت
23/10/2020

في أجواء استثنائية، أقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الجمعة، الذي يقام في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (بلازا المهرجان) وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، لكن ذلك لم يمنع الفنانين من حضور الفاعليات في ساحة المهرجان المفتوحة.

وطبق المهرجان مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة، تقتضي ارتداء الأقنعة طوال الوقت في القاعات المغلقة، مع توفير أدوات التطهير والأقنعة المجانية في كل مكان. كذلك يتم تنظيم غالبية الفعاليات في أماكن مفتوحة.

من بين الإجراءات الاحترازية تقليل الاعتماد على المواد الورقية ورقمنة كافة المواد والمطبوعات، بما في ذلك تذاكر العروض المحجوزة إلكترونيا. كما أجريت فحوصات "بي سي آر" (PCR) لجميع المدعوين من خارج مصر قبل استقبالهم في مدينة الجونة، وكان لافتا التزام عدد من الفنانين بارتداء الكمامة أثناء وجودهم بالقاعات المغلقة والمزدحمة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو الذي أثارت دعوته للمهرجان الجدل مؤخرا بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل، إضافة إلى تكريم كل من الفنان خالد الصاوي ومصمم المناظر الاستثنائي الفنان أنسي أبو سيف بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعي، ومنح المهرجان أيضا "جائزة عمر الشريف" للممثل الفرنسي المغربي الأصل سعيد تغماوي.

وتشمل فيلموغرافيا أبو سيف الكثير من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، من بينها "المومياء " لشادي عبد السلام، و"إسكندرية كمان وكمان" ليوسف شاهين، و"الكيت كات" لداود عبد السيد، و"سرقات صيفية" ليسري نصر الله، و"عرق البلح" لرضوان الكاشف، إضافة إلى "أحلام هند وكاميليا" لمحمد خان، و"يوم مر.. يوم حلو" لخيري بشارة.

فيلم الافتتاح

عقب الحفل، عُرض فيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي فاز بطله يحيى مهايني، بجائزة أفضل ممثل في قسم آفاق بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. ويشارك الفيلم -بطولة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي وديا ليان إضافة إلى مهايني- في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في المهرجان.

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Film Highlights: The Man Who Sold His Skin, dir. @kaoutherbenhania After sweeping up wins at the 2nd edition of GFF’s #CineGounaSpringboard competition, and then going on to continue a streak of wins worldwide, Tunisian director Kaouther Ben Hania’s ‘The Man Who Sold His Skin’ comes full circle with its MENA premiere at #GFF20. Ben Hania premiered the film earlier in September at the 77th edition of Venice Film Festival to a rousing success, and stole the show with its impactful narrative following Sam Ali, a young sensitive and impulsive Syrian national that fled his war-torn country. Sam then falls down a rabbit hole that puts a chink in his vulnerable armour, and has his expectations altered well beyond his control. Catch ‘The Man Who Sold His Skin’ at #GFF20 during these screening times: 📆: October 24th 3:00 PM 📍: AUDIMAX, TU Berlin 📆: October 25th 8:45 PM 📍: AUDIMAX, TU Berlin الرجل الذي باع ظهره، إخراج كوثر بن هنيه بعد فوزه الكبير في الدورة الثانية من مسابقة #CineGounaSpringboard بالمهرجان، ثم مواصلة سلسلة الانتصارات في جميع أنحاء العالم. سيُعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مهرجان الجونة السينمائي 2020. تم عرض الفيلم لأول مرة في الدورة 77 لمهرجان فينيسيا السينمائي وحقق نجاحًا باهرًا، بسبب قصته المؤثرة التي تحكي عن سام علي، وهو شاب سوري حساس ومتهور، فر من بلده الذي مزقتها الحرب. بعد ذلك تنقلب الأحداث مع "سام" لتُغير توقعاته بشكل خارج عن إرادته. شاهد "الرجل الذي باع ظهره" في مهرجان الجونة السينمائي 2020 خلال أوقات العرض هذه: 📆: الساعة 00/3 مساء يوم 24 أكتوبر 📍 AUDIMAX, TU Berlin 📅: 25 أكتوبر / 8:45 P 📍 AUDIMAX, TU Berlin

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وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثل والكاتب والمنتج المصري آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء الذي فاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" (2019) بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76 ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى أكثر من 15 جائزة سينمائية عالمية.

كما يشارك في لجنة التحكيم رودريغو سيبوليدا الذي اختير أحدث أعماله "ماتادوري المذعور" (2020) في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إضافة إلى عرضه في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

فضلًا عن ذلك، يشارك المنتج تيري لينوفل، المؤسس المشارك والمندوب العام لمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط في مونبلييه. ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرا مسلسل "ممالك النار" التلفزيوني الشهير.

ويضم المهرجان عددا من الأفلام المميزة التي فازت بمختلف الجوائز وشهدت عروضها الأولى في عدد من المهرجانات العالمية مثل برلين (ألمانيا)، وفينيسيا (إيطاليا)، وصندانس (الولايات المتحدة)، إلى جانب 13 فيلما في عروضها الدولية الأولى.

من أبرز الأفلام المشاركة في الدورة الرابعة فيلم "حكايات سيئة" (Bad Tales) (من إيطاليا) للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو الفيلم الفائز بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في الدورة الـ 70 لمهرجان برلين السينمائي.

وفيلم "سقوط Falling" (إنتاج الولايات المتحدة وكندا) في أول تجربة إخراجية للممثل الأميركي الشهير فيغو مورتنسن. ومن العالم العربي يشارك الفيلم الفلسطيني "200 متر" من كتابة وإخراج أمين نايفة. شارك الفيلم في مسابقة "أيام فينيسيا" الموازية لمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ77.

وكان الفيلم الفلسطيني قد شارك ضمن المشروعات في مرحلة التطوير بالدورة الأولى لمنصة الجونة السينمائية، وحصل آنذاك على جائزة "مينتور أرابيا" لتمكين الأطفال والشباب وقدرها 5 آلاف دوﻻر.

المصدر : الجزيرة

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