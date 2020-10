4 أفلام احرص على مشاهدتها مع أطفالك قبل انتهاء 2020

رغم أن عام 2020 كان صعبا وبمثابة خسارة فادحة في تاريخ صناعة السينما، ومع كل التخوفات مما قد تُحدثه الموجة الثانية من فيروس "كورونا" فإن ذلك لم يمنع صناع السينما من المجازفة والعودة لعرض بعض الأفلام المنتظرة.

وبسبب تشوق محبي السينما لمتعتهم الكبرى، قرر الكثيرون التخلي عن حذرهم والذهاب إلى دور العرض في سبيل استرجاع شغفهم القديم، فإذا كنتم من هؤلاء، إليكم أهم الأفلام العائلية التي ستطرح خلال ما تبقى من العام، بعضها في دور السينما والآخر على منصات البث الشهيرة.

في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سنشهد فيلما جديدا وهو "السحرة" (The Witches)، الذي ينتمي لفئة الأفلام العائلية والكوميديا مع الكثير من المغامرة، وإن كان العمل سيعرض في الولايات المتحدة الأميركية وكندا على الإنترنت عبر منصة "إتش بي أو ماكس" (HBO Max) في 22 أكتوبر/تشرين الأول، وفي دور العرض ببقية الدول.

Roald Dahl's The Witches starring: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock is coming to the UK via premium VOD on the 26th October 2020 #AnneHathaway #OctaviaSpencer #StanleyTucci #ChrisRock #thewitches #thewitchesmovie @WarnerBrosUK pic.twitter.com/iZ2kpiHY2C

العمل مقتبس عن قصة معروفة تحمل الاسم نفسه، وألفها الكاتب "رولد دال"، أحداثه تحكي عن "برونو" الصبي اليتيم الذي ينتقل أواخر عام 1967 للعيش مع جدته في مدينة ديموبوليس الريفية بولاية ألاباما.

وهناك يواجه الصبي وجدته مجموعة من السحرة المخادعين وأصحاب الأفكار الشيطانية والمؤذية، الأمر الذي يدفع الجدة لنقل الطفل بعيدا لحمايته، غير أنه يجد نفسه وقد أصبح في حضور أكبر ساحرة في العالم جمعت حولها رفاقها المقربين لمساعدتها على تنفيذ خطة لا يحمد عقباها.

الفيلم يعد معالجة معاصرة للقصة التي سبق تقديمها كفيلم عام 1990، مما سيضع بطلة النسخة الحديثة النجمة "آنا هاثاواي" في مقارنة مع أنجيليكا هيوستن بطلة نسخة التسعينيات.

عام 2013 صدر فيلم الرسوم المتحركة "آل كروودز" (The Croods) ورغم بساطة حبكته فإنه حقق نجاحا هائلا، سواء من حيث الإيرادات التي تجاوت 587 مليون دولار، أو على المستوى الفني إذ ترشح لأهم الجوائز من بينها أوسكار وغولدن غلوب وبافتا البريطانية.

وهو ما دفع صناعه لتقديم جزء ثاي "آل كروودز: عصر جديد" (The Croods :A New Age) سيطرح في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يضم الطاقم نفسه من النجوم، ومنهم نيكولاس كيدج وإيما ستون وريان رينولدز.

The Croods 2: A new age is ultimately finalized after a long delay! https://t.co/biC0quu5Hu

يذكر أن حبكة الجزء الأول دارت حول عائلة "كروودز" التي تعيش في أحد الكهوف بعصر ما قبل التاريخ، قبل أن تُفاجأ بكون العالم قارب من الانهيار بسبب كارثة على وشك التحقق، مما يدفعهم للتخلي عن حذرهم الدائم والخروج من مكانهم الآمن، والبحث عن مكان جديد يصلح للحياة، وخلال ذلك يخوضون مغامرة ممتعة ليست بالحسبان.

أما الجزء الجديد فيبدأ بعد عثور عائلة "كروودز" على مكان يلبي لهم كافة احتياجاتهم، إلا أنهم سرعان ما يصطدمون بعائلة "بيترمانز" التي تدخل معهم في منافسة على لقب الأكثر مواكبة للعصر عبر مغامرة كوميدية، فمن عساه يفوز منهما؟

العام الذي يخلو من فيلم رسوم متحركة لـ "ديزني" و"بيكسار" تعيس للصغار والكبار، لذا فإن خبر إصدار فيلم "سول" (Soul) تزامنا مع "الكريسماس" آخر ديسمبر/كانون الأول المقبل، أثلج قلوب الكثيرين، خاصة وأنه ينتمي لفئة الأعمال الملهمة التي تستحق التأمل، وإن كان سيعرض على منصة "ديزني بلس".

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/wLeLHpaZk0

"سول" فانتازيا من بطولة تينا فاي وجيمي فوكس، ويعود به المخرج "بيت دوكتر" بعد فوزه بالأوسكار عن فيلمي "فوق" (Up)، و"قلبا وقالبا" (Inside Out)، وترشحه لـ جوائز أوسكار أخرى، وهو ما ضاعف من توقعات الجمهور بعمل مميز وأصيل.

يذكر أن أحداث العمل تتمحور حول مدرس موسيقى شغوف بالجاز ويحلم بالعزف في نادي الجاز الأسطوري، وما إن يصبح على بُعد خطوة من تحقيق حلمه، حتى يتعرض لحادث مأساوي يترتب عليه انتقال روحه إلى العالم الآخر، حيث تسعى الأرواح لإعادة ترتيب أولوياتها واكتشاف عواطفها الدفينة قبل أن تنتقل الروح إلى طفل جديد، تعيد من خلاله دورتها بالحياة.

تجربة جديدة يخوضها الكاتبان "كريستوفر ميلر" و"فيل لورد" بعد نجاحهما في "فيلم ليغو" (The Lego Movie)، وذلك من خلال فيلم "متصل" (Connected)، وهو رسوم متحركة جمع بين المغامرة والمواقف الطريفة، وإن كان لم يتحدد بعد موعد عرضه المقرر أن يصدر عام 2020.

The last animated films standing. Theatrically.

Connected doesn't have a set date but I believe it really has a chance in December.

We'll just have to wait and see.#ConnectedMovie #CroodsNewAge pic.twitter.com/c9tppSVqfo

