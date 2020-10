نجوم الصف الأول في فيلم كوميدي جديد.. بطولة جماعية لا مثيل لها على نتفليكس

كشفت شبكة نتفليكس عن فيلمها الكوميدي الجديد بعنوان "لا تنظر إلى الأعلى" (Don't Look Up)، الذي يضم مجموعة من نجوم الصف الأول في هوليود، وهم: ليوناردو دي كابريو، وميريل ستريب، وتيموثي شالاميه، وجينيفر لورانس، ومن المقرر بدء تصويره آخر العام الجاري بولاية بوسطن.

يعيد الفيلم ذكريات سلسلة أفلام "أوشنز" (Ocean's)، التي جمعت مجموعة من النجوم، وهم: جورج كلوني، وبراد بيت، ومات ديمون، وآندي غارسيا، وآل باتشينو، والممثلتان جوليا روبرتس وكاترين زيتا جونز؛ وجمع كل هذه المواهب معا جعل السلسلة لا تُنسى، وهو ما سنعيشه مجددا في فيلم "لا تنظر إلى الأعلى" قريبا على نتفليكس.

ويشارك في البطولة كل من: الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والنجم جونا هيل، والكوميدي ماثيو بيري المعروف بأدائه شخصية تشاندلر في مسلسل "الأصدقاء" (Friends)، والمغنية أريانا غراندي، وهيمش باتيل، وكيد كودي، وروب مورغان.

وتدور قصة الفيلم حول عالمين فلك غير معروفين يكتشفان أن كويكبا عملاقا يتجه نحو الأرض ويدمرها خلال 6 أشهر، وينطلقان في جولة إعلامية عالمية لتحذير سكان الأرض من مصيرهم المحتوم، لكن الناس لا يصدقونهما أو يهتمون بما يقولون، وحسب مجلة فارايتي (Variety) فإنه من المتوقع أن يلعب كل من لورانس ودي كابريو دور الفلكيين، لكن نتفليكس لم تؤكد ذلك.

الفيلم من كتابة وإخراج آدم مكاي، وإنتاجه بالتعاون مع شريكه كيفن ميسيك، وأعلن مكاي عبر حسابه بموقع تويتر عن فريق الممثلين المشارك في عمله المقبل، وكتب "تم الإعلان عن فريق الممثلين في فيلمنا الجديد "لا تنظر إلى الأعلى"، لا أستطيع الانتظار للعمل مع كل هؤلاء الممثلين الموهوبين".

Cast for our new movie “Don’t Look Up!” is announced. Can’t wait to work with all of these talented actors.#Netflix #Don’tLookUp! pic.twitter.com/rsGjcLuayF

— Adam McKay (@GhostPanther) October 14, 2020