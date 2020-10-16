نجوم الصف الأول في فيلم كوميدي جديد.. بطولة جماعية لا مثيل لها على نتفليكس

كشفت شبكة نتفليكس عن فيلمها الكوميدي الجديد بعنوان "لا تنظر إلى الأعلى" (Don't Look Up)، الذي يضم مجموعة من نجوم الصف الأول في هوليود، وهم: ليوناردو دي كابريو، وميريل ستريب، وتيموثي شالاميه، وجينيفر لورانس، ومن المقرر بدء تصويره آخر العام الجاري بولاية بوسطن.

يعيد الفيلم ذكريات سلسلة أفلام "أوشنز" (Ocean's)، التي جمعت مجموعة من النجوم، وهم: جورج كلوني، وبراد بيت، ومات ديمون، وآندي غارسيا، وآل باتشينو، والممثلتان جوليا روبرتس وكاترين زيتا جونز؛ وجمع كل هذه المواهب معا جعل السلسلة لا تُنسى، وهو ما سنعيشه مجددا في فيلم "لا تنظر إلى الأعلى" قريبا على نتفليكس.

ويشارك في البطولة كل من: الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والنجم جونا هيل، والكوميدي ماثيو بيري المعروف بأدائه شخصية تشاندلر في مسلسل "الأصدقاء" (Friends)، والمغنية أريانا غراندي، وهيمش باتيل، وكيد كودي، وروب مورغان.

وتدور قصة الفيلم حول عالمين فلك غير معروفين يكتشفان أن كويكبا عملاقا يتجه نحو الأرض ويدمرها خلال 6 أشهر، وينطلقان في جولة إعلامية عالمية لتحذير سكان الأرض من مصيرهم المحتوم، لكن الناس لا يصدقونهما أو يهتمون بما يقولون، وحسب مجلة فارايتي (Variety) فإنه من المتوقع أن يلعب كل من لورانس ودي كابريو دور الفلكيين، لكن نتفليكس لم تؤكد ذلك.

خبير الكوميديا

الفيلم من كتابة وإخراج آدم مكاي، وإنتاجه بالتعاون مع شريكه كيفن ميسيك، وأعلن مكاي عبر حسابه بموقع تويتر عن فريق الممثلين المشارك في عمله المقبل، وكتب "تم الإعلان عن فريق الممثلين في فيلمنا الجديد "لا تنظر إلى الأعلى"، لا أستطيع الانتظار للعمل مع كل هؤلاء الممثلين الموهوبين".

Cast for our new movie “Don’t Look Up!” is announced. Can’t wait to work with all of these talented actors.#Netflix #Don’tLookUp! pic.twitter.com/rsGjcLuayF — Adam McKay (@GhostPanther) October 14, 2020

وكتب مكاي وأخرج العديد من أفلام الكوميديا المتميزة، ومنها 3 أفلام من بطولة ويل فيريل، وهي: "إخوة غير أشقاء" (Step Brothers)، و"ليالي تالاديجا.. قصة ريكي بوبي" (Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby)، و"أنكور مان" (Anchorman).

ومن أبرز أعماله فيلم الدراما والكوميديا "النائب" (Vice) من بطولة الممثل الموهوب كريستيان بيل والنجمة إيمي آدمز والكوميدي ستيف كاريل، وحصل الفيلم على 8 ترشيحات لجائزة الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم، ولكنه حصد الجائزة عام 2015 لفيلمه "العجز الكبير" (The Big Short) من بطولة بيل أيضا.

أما عن آخر أعماله "لا تنظر إلى الأعلى" الذي ضم مجموعة غير مسبوقة من نجوم هوليود، فقد صرح مكاي لموقع إنسايدر (Insider) بأنه متحمس للعودة إلى الكوميديا، بعد عمله الشاق على فيلم "النائب"، ولكنه أشار إلى أن فيلمه الجديد لن يكون مثل أعماله السابقة، وقال "لا أعتقد أنها كوميديا من نوع فيلمي "إخوة غير أشقاء"، إذ إن ما نسعى إليه هو الهجاء الصعب في سياق مضحك".

ويبدو أن توقف الحياة عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا أدى إلى ازدحام جداول الممثلين، إذ إن كل أبطال الفيلم يعملون على مشروع آخر، ومنهم دي كابريو الذي يلعب دور البطولة في فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon) للمخرج مارتن سكورسيزي، بجانب عمله على "لا تنظر إلى الأعلى"، الذي يعد أول عمل من إنتاج نتفليكس من بطولة دي كابريو.

كما تعمل ميريل ستريب على فيلميها "الحفل الراقص" (The Prom)، و"دعهم يتحدثون" (Let Them All Talk)، ويعمل شالاميت على بطولة فيلمي "الكثبان" (Dune)، و"الصفقة الفرنسية" (The French Dispatch).