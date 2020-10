مشاهد محذوفة من أشهر الأفلام.. هل أثرت على تسلسل الأحداث؟

لا تتضمن النسخة النهائية لأي فيلم جميع المشاهد المصورة؛ فأثناء عملية التعديل تُحذف المشاهد التي تعدّ أقل أهمية ولا تخدم حبكة الفيلم، لكن في بعض الأحيان يضطر المخرجون إلى حذف المشاهد الجيدة التي تضفي مزيدًا من العمق على تركيبة الشخصيات وتشرح منطق أفعالهم.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "برايت سايد" (Brightside) الأميركي، اختار الموقع أكثر المشاهد التي يؤسف على حذفها من بعض الأفلام الشهيرة.

هاري بوتر ومقدسات الموت

يشرح رون في مشهد من مشاهد فيلم هاري بوتر ومقدسات الموت- الجزء الأول (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) سبب اللعنة المرتبطة باسم سيد الظلام، وعندما يتم التلفظ بالاسم يصبح من السهل العثور على أعداء فولدمورت، الشخصية الشريرة الرئيسية في السلسلة. وما أن يذكر أي ساحر الاسم تحلّ اللعنة على الفور، وينكشف مكانه لأتباع فولدمورت.

فروزن 2

تحتوي هذه الرسوم المتحركة على الكثير من الأجزاء الرائعة التي حُذفت في النسخة النهائية، حيث يصور أحد المشاهد محاولة الملك والملكة إيجاد طرق للتعامل مع قوى إلسا السحرية في الجزء الثاني من فروزن 2 (Frozen II).

تكتشف الأختان داخل غرفة سرية كتبًا تصف مصادر القوة المحتملة التي تتمتع بها إلسا، وبذلك تتأكد الفتيات من المجهود الكبير الذي بذلته والدتهن لفهم قدرات ابنتها.

فقد انكبّت على قراءة الكثير من الأساطير التي تظهر الحياة المأساوية لمخلوقات أخرى ذات قوى مماثلة، وربما يشرح هذا التفصيل سبب محاولة الملك والملكة احتواء القوى الخارقة لابنتهما، وذلك خوفا من أن القوة التي تتمتع بها قد تسبب لها المتاعب، خاصة أن ارتداءها قفازات تكبح القدرات السحرية ليديها كانت فكرة والدها.

المنتقمون: نهاية اللعبة

في فيلم "المنتقمون.. نهاية اللعبة" (Avengers.. Endgame) تبعث التضحية التي قدمتها الأرملة السوداء (Black Widow) الكثير من الحزن، وكان من المفترض أن يكون هذا المشهد أكثر عاطفية.

في المشهد المحذوف، تم إطلاق النار على ناتاشا عدة مرات وهي تزحف إلى حافة الجرف للحصول على حجر الروح. ثم تقرر ناتاشا الإلقاء بنفسها عند رؤية ثانوس. صُدم صديقها هاوك آي (Hawkeye) ولم تتح للأصدقاء فرصة توديعها. كان المشهد المحذوف سيجعل من الصعب على هاوك آي قبول وفاة صديقته.

ثور

في بداية فيلم ثور (Thor) نشاهد حفل تتويج ثور. لكن قبل الحفل، تدور محادثة مؤثرة للغاية بين ثور ولوكي. يُظهر هذا المشهد المحذوف الموقف الحقيقي للوكي تجاه أخيه. ويقر له بأنه رغم غيرته منه إلا أنه لا يشك أبدًا في حبه الصادق له.

كيف تروض تنينك.. العالم الخفي

هل تتذكر تحدث أستريد مع والدة هيكاب عن الزفاف؟ تقول الفتاة إنها ستتزوج هيكاب لكنها لا تريد الزواج فقط من أجل الزواج، إنها تريد أن يكون ذلك نابعا عن حب، ثم تنتقل المحادثة إلى والدة هيكاب؛ تسألها أستريد: كيف قررت الزواج من زوجها الراحل. لكن هذا المشهد حُذف في النسخة النهائية من "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (How to Train Your Dragon: The Hidden World).

الشيطان يرتدي برادا

تمثل الشخصية الرئيسية في فيلم "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada) ميراندا بريستلي دور ربة عمل صارمة، وكان لمساعدتها أندريا أن تبذل الكثير من الجهد لجعلها تعترف بذلك، وقد نجحت في ذلك إلا أن الفيلم يسقط هذه الجزئية.

يظهر مشهد محذوف آخر زوج ميراندا الذي يبدو فظا جدًا ويحرج زوجته بسبب تصرفاته، تساعد أندريا ميراندا في هذا الموقف فتشكرها على ذلك. ربما اعتقد صانعو الفيلم أن المشهد ليس ضروريًا، لذلك أسقطوا الجانب الناعم واللطيف لميراندا بريستلي، لكن هذه المشاهد ظهرت في النسخة المسرحية.

تيتانيك

من الواضح أن قصة الحب التي تربط روز وجاك هي القصة المحورية في تايتانيك (Titanic)، وتصور المشاهد المحذوفة قصة صديق "جاك" فابريزيو وحبيبته هيلغا. ظهرت هيلغا وفابريزيو في المشاهد المحذوفة عدة مرات. قابلها فابريزيو في الطابق السفلي، ولم تكن هيلجا تتحدث الإنجليزية، لذا حاول التواصل معها بالإيماءات، وصورهما المخرج في مشهد آخر وهما يرقصان معًا.

لكن المشهد الأكثر تأثيرًا كان مشهد الوداع، عندما علق جميع ركاب الدرجة الثالثة، وكانت هيلغا ووالداها ينتظرون دورهم، حاول فابريزيو إنقاذ هيلغا لكنها أبت أن تترك عائلتها. في المشهد الأخير تعود روز إلى تايتانيك، ويمكنك رؤية هيلغا وفابريزيو معًا بعد الموت.