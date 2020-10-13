يعشق إسرائيل.. فنانون ومثقفون يرفضون تكريم مهرجان الجونة السينمائي لممثل فرنسي

أكد بيان وقع عليه مئات السينمائيين والكتاب والشخصيات العامة الرفض لتكريم الممثل الفرنسي "العاشق للكيان الصهيوني" جيرارد ديبارديو ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك "خرقا لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلا عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق"، بحسب البيان.

وقال بيان الرافضين لتكريم ديبارديو "نعلن شديد رفضنا لهذا التكريم بوصفنا مواطنين مصريين، ونرفض كافة أشكال التطبيع أو المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أراضينا العربية".

وتابع البيان الذي يتم تداوله بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي لجمع المزيد من التوقيعات، "إن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة"، مختتما "المجد لمثقفي وفناني مصر ومواطني مصر ضد التطبيع مع عدونا الصهيوني.. وتحيا جمهورية مصر العربية".

وكان على رأس الموقعين على البيان المخرجون علي بدرخان ومحمد فاضل وحامد سعيد، والفنانة فردوس عبد الحميد، والأكاديمي والناقد السينمائي مالك خوري.

وتصدى سينمائيون مصريون ومثقفون لمحاولة سابقة لتكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش المعروف بآرائه المؤيدة لإسرائيل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأجبروا إدارة المهرجان على إلغاء التكريم.

وسبق لمهرجان الجونة السينمائي تكريم المخرج اللبناني المطبع زياد دويري في دورة سابقة، كما دعا المهرجان -الذي يموله المليادرير المصري نجيب ساويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية- الإعلامي الإسرائيلي شادي بلان ليحل ضيفا في دورة سابقة على مهرجان الجونة السينمائي.

. مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام

ليه كدا يا @OfficialHenedy دا انا بحبك والله 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/XLnD4gNPXy — Mido Hegazy (@MidoHeg85070934) September 30, 2019

والتقى الإعلامي الإسرائيلي بعدد من الفنانين المصريين والعرب، ودعاهم إلى زيارة تل أبيب للتعرف على السينما الإسرائيلية عن قرب والتعاون الفني المشترك، وهوجم فنانون مصريون من متابعيهم على منصات التواصل بسبب ظهورهم في صور تجمعهم به، ونفى عدد منهم في حساباتهم الشخصية معرفتهم بهويته مثل الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

تاريخ ديبارديو

وسرد المدون في الشأن السينمائي أحمد قرمد جزءا من تاريخ جيرارد ديبارديو الفني، مطالبا بعدم تكريمه، ولفت إلى أن ديبارديو يسافر كثيرا إلى إسرائيل، وغنى فيها أغاني "رسائل حب في حيفا ثم انتقل إلى تل أبيب بعد ذلك وغنى بها".

وتابع في منشور له على فيسبوك أنه قام ببطولة فيلم "مرحبا وداعا" (Hello Goodbye) الذي "يدعو لتهويد القدس العربية وتم تصويره في أرض دولة فلسطين العربية المحتلة".

وكرم ديبارديو المخرج الإسرائيلي يران كولوريني مخرج فيلم "زيارة الفرقة الموسيقية"، ومنحه بنفسه الجائزة الكبرى في مهرجان أوكرانيا عن هذا الفيلم.

وبحسب قرمد، دأب جيرارد ديبارديو على حضور عروض مسرحية في إسرائيل، كما اعترف ديبارديو بحبه لها بقوله "أنا حقا أحب إسرائيل لكن ما أحبه بشكل خاص هو تل أبيب".

وتنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بنصف طاقته، في ظل الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب بيان إدارة المهرجان، ويكرّم الممثل المصري خالد الصاوي.

ووفق بيان لإدارة المهرجان فقد "أعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد-19″، ويوفر المهرجان "كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته".

ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة ما بين 23 و31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في حين ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية، ذراع المهرجان الخاصة بالصناعة، في الفترة ما بين 25 و29 من الشهر ذاته.