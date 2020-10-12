تحدي إنكتوبر.. 18.5 مليون مشاركة في منافسة عالمية للرسم بالحبر

في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يبدأ أقوى تحد للرسامين في العالم، وهو تحدي "إنكتوبر" (Inktober) -الذي أنشأه الفنان جيك باركر عام 2009- حيث ينشر الفنانون عملاً واحدًا مرسومًا بالحبر لكل يوم من أيام هذا الشهر وفقًا لسلسلة من المواضيع.

ويمكن لأي شخص الاشتراك بالتحدي سواء كان رساما مشهورا أو شخصا عاديا -مستواه متوسط أو مبتدئ. وينشر باركر بموقعه الرسمي قائمة لـ 31 موضوعا، وهذا العام تضمنت القائمة موضوعات مثل "الراديو، السمك، الأسنان". أو مشاعر مثل "الأمل، الاشمئزاز" وتضمنت الموضوعات من السنوات السابقة كلمات مثل "كبير، صغير، غير ملائم، صرير".

قوانين الاشتراك

ووفق الموقع الرسمي للمشروع، يمكنك الرسم يوميًا، أو اختيار أسلوب النصف ماراثون، والنشر كل يومين، أو الرسم مرة واحدة في الأسبوع. مهما كان ما تقرره، فقط أن يكون متسقًا مع المواضيع المختارة على الموقع، وحافظ على الاستمرارية وتحسين موهبتك وتكوين عادات إيجابية، لذلك كلما كنت متسقًا كان ذلك أفضل، وانشر رسمتك على أي حساب من حسابات التواصل الاجتماعي أو اعرضه على أفراد أسرتك، في الأخير الهدف هو مشاركة فنك مع شخص ما.

قواعد إنكتوبر:

1) قم بعمل رسم بالحبر (يمكنك استخدام قلم رصاص قبل الحبر إذا كنت تريد).

2) انشرها

3) ضع وسم #inktober و#inktober2020

4) كرر الخطوات كل يوم أو يومين

أفضل 5 مشاركين

من الرسامين المشهورين إلى الهواة العصاميين، يشارك الفنانون من جميع أنحاء العالم الآن في "إنكتوبر" لرؤية أفضل الرسومات التي توصل إليها بعض المشاركين في التحدي حتى الآن.

تطور التحدي

في الآونة الأخيرة، طور فريق "إنكتوبر" تحديًا جديدًا بعنوان "إنكتوبر 52" (Inktober 52).

على عكس التحدي الأصلي، لا تتم ممارسة هذا التحدي يوميًا لمدة شهر واحد بل رسمة واحدة أسبوعيًا طوال العام، وتحتوي القائمة على 52 موضوعًا، وسيكون هذا البديل مناسبًا لأولئك الذين يجدون أن 24 ساعة هي وقت قصير لصنع الفن، أو الذين يرغبون ببساطة في إطالة تمارين الرسم طوال العام.

من هو باركر؟

باركر رسام قصص قصيرة وقصص أطفال والرسوم المتحركة، نشأ في ميسا بولاية أريزونا الأميركية، تعاظم اهتمامه بالرسم في سن مبكرة متأثرًا برسامي الكاريكاتير، وفي البداية عمل مساعدا لرسامي الرسوم المتحركة بإستوديوهات فوكس للرسوم المتحركة في فينيكس، ثم تطور في عمله حتى وصل عدد الأعمال القصصية إلى 19 عملا، كما شارك في 5 أفلام، وهو أيضًا المؤسس المشارك والمساهم في موقع تعليم الرسم التوضيحي، ومبتكر تحدي "إنكتوبر".

الهدف من تحدي "إنكتوبر" تطوير مهارات الرسم بأقلام الحبر، في البداية بدأ باركر التحدي لتحفيز نفسه، وعندما تحمس للتحدي الكثير من الفنانين فكر في توسيع التحدي، ومنذ عام 2016 تقريبا بدأ باركر في نشر قائمة مواضيع الرسم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 تم نشر أكثر من مليون رسم "إنكتوبر" على إنستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعام 2019 سجل "إنكتوبر" علامة تجارية، وسرعان ما اكتسب شعبية كبيرة، ونما ليضم أكثر من 18.5 مليون مشاركة موسومة بعلامة التصنيف "Inktober" على إنستغرام.

ولم يقتصر الأمر على الرسم بالحبر، مع تطور أساليب الرسم، فقد يشارك الآن العديد من الفنانين حول العالم بأدوات رسم تقنية أيضا، بجانب الرسم بأقلام الحبر التقليدية. وبدأ باركر أيضًا "يوم قطرة الفن" (Art Drop Day) الذي يوافق أول ثلاثاء من سبتمبر/ أيلول، لتشجيع الفنانين على التواصل مع الآخرين بطريقة جديدة، عن طريق إخفاء الرسمة في مكان وجعل الآخرين يبحثون عنها.