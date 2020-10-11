ذكي وناجح وأنقذ أميركا.. آراء المشاهير المؤيدين لترامب

مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين الرئيس دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن. وستكون انتخابات 2020 تاريخية بغض النظر عن النتائج، بسبب الأزمات التي يغرق فيها العالم بالكامل.

يميل معظم الفنانين إلى دعم الليبراليين، لكن تبقى هناك مجموعة كبيرة منهم تدعم الجمهوريين، وتستمر تصريحاتهم الداعمة للحزب الجمهوري. هنا نتعرف على بعض المشاهير الداعمين لدونالد ترامب والحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية المقبلة.

جون فويت Jon Voight

تعهّد الممثل جون فويت وهو أيضا والد النجمة أنجلينا جولي، في مايو/أيار 2019 بالولاء لترامب ودعمه، وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر يشرح فيه وجهة نظره الخاصة، لسبب كون ترامب أعظم رئيس لأميركا منذ أبراهام لينكولن، حسب رأيه.

استمر فويت بعد ذلك في نشر مقاطع فيديو يروج فيها لترامب والحزب الجمهوري والقيم الأميركية المحافظة.

كيد روك Kid Rock

انضم مغني الراب كيد روك إلى دونالد ترامب في مسقط رأسه بولاية ميشيغان، لحضور حدث انتخابي في الـ14 من سبتمبر/أيلول الماضي، لدعم إعادة انتخاب الرئيس ترامب. ولطالما كان روك مؤيدا صريحا لترامب، بعد أن زاره في البيت الأبيض واستمتعا معا بجولات الجولف في وقت سابق.

كنديس كاميرون بور Candace Cameron Bure

عرفت بور أنها تدعم الجمهوريين دائما، لكنها أعربت عن استيائها من الطريقة التي يعمل بها الحزب في السنوات الأخيرة، ولا سيما الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.

وصرّحت كاميرون في مقابلة لها مع قناة "فوكس نيوز" (Fox News) أن الأمور لا تسير على ما يرام، لكنها ستظل على دعمها للحزب الجمهوري.

كيلسي غرامر Kelsey Grammer

صوّت غرامر لصالح دونالد ترامب في انتخابات 2016. واعتبارا من عام 2017 بدا راضيا عن أدائه، حيث صرح لراديو "بي بي سي" (BBC) سابقا أن ترامب يفعل ما قال إنه سيفعله، ويفي بوعوده الانتخابية السابقة.

ويواصل غرامر دعم ترامب اعتبارا من عام 2019 مشيدا بسياسته، بحسب "مجلة ذي أوبرا" (The Oprah Magazine).

كاتلين جينر Caitlyn Jenner

اشتهرت جينر بدعم ترامب خلال انتخابات 2016، وقد عرفت بدعم الجمهوريين المستمر، ثم تخلت عن ذلك الدعم لترامب عام 2018 بسبب عدم دعمه لمجتمع المتحولين جنسيا.

توقفت جينر عن دعم ترامب لفترة من الوقت، وصرحت أن أملها به كان في غير محله، لكنها عادت إلى دعمه مجددا، وقالت في مقابلة مع مجلة "بيبول" (People) إنه محافظ من الناحية الاقتصادية، وتقدمي من الناحية الاجتماعية.

أرنولد شوارزنيجر Arnold Schwarzenegger

شغل شوارزنيجر منصب الحاكم الجمهوري لولاية كاليفورنيا من عام 2003 حتى عام 2013. وقد قعت بعض النزاعات علنا بينه وبين ترامب، أعرب بعدها عن يأسه بشأن تدهور حالة الحزب، وشبّهه بسفينة تيتانيك قائلا "آمل ألا نغرق بالكامل".

وعلى الرغم من النزاعات السياسية، والقلق بشأن الحزب، لكنه مازال من أهم مؤيدي ترامب في الانتخابات القادمة.

كلينت إيستوود Clint Eastwood

يعد إيستوود من أبرز الجمهوريين في هوليود. وعلى الرغم من أنه لم يؤيد ترامب بشكل صريح، إلا أنه صرح في مقابلة مع (Esquire) أنه سئم من الصوابية السياسية، حيث يسير الجميع على قشر بيض، وأن الاتهامات المتبادلة بالعنصرية أصبحت السمة الغالبة على الأحاديث السياسية، ثم أكمل إيستوود قائلا "يقول ترامب فقط ما يدور في ذهنه، أحيانا يكون جيدا، وأحيانا لا يكون".

كلينت إيستوود من أبرز الجمهوريين في هوليود رغم عدم إعلانه تأييد ترامب (أسوشيتد برس)

جيري بروكهايمر Jerry Bruckheimer

وصف منتج الأفلام جيري بروكهايمر الرئيس ترامب بأنه شخص ذكي جدا، وناجح للغاية. وعلى الرغم من أنه لم يدعمه بصورة صريحة، إلا أنه لديه سجل حافل من دعم المرشحين الجمهوريين، حيث قدم تبرعات لحملات ميت رومني، وجون ماكين، وأشاد بأداء الرئيس جورج بوش.

أنطونيو ساباتو الابن Antonio Sabato Jr

صرح النجم أنطونيو ساباتو الابن، أن دعمه لترامب تسبب في انهيار حياته المهنية في هوليود، حيث قال لمجلة (Variety) إنه تم إدراجه في القائمة السوداء، وتركه جميع الوكلاء والمديرين والوكلاء التجاريين.

يضيف ساباتو، أنه اضطر إلى الانتقال والعثور على وظيفة جديدة للبقاء على قيد الحياة ورعاية أولاده. وعلى الرغم من التداعيات السلبية المذكورة، فإنه لم يغير أيديولوجيته وقال "البلاد تقوم بعمل رائع في عهد الرئيس ترامب".

دينيس كويد Dennis Quaid

من المقرر أن يلعب كويد دور الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان، وقد تحدث بشكل إيجابي في آخر مقابلة أجريت معه في أبريل/نيسان الماضي، عن كفاءة الرئيس ترامب في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

قال كويد "بغض النظر عما يعتقده أي شخص بشأن ترامب، إلا أنه يقوم بعمل جيد للشعب الأميركي وما يحتاج إليه اقتصاديا، مع الاستعداد لكل الاحتمالات، وهذا هو ما يهم".