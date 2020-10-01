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معزوفة إسرائيلية من ألحان حسين الجسمي تثير غضب المغردين

مغردون تداولوا أغنية "أحبك" الإسرائيلية، وقد كتب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين بأنها خطوة تطبيعية في الفن (مواقع التواصل)
مغردون تداولوا أغنية "أحبك" الإسرائيلية، وقد كتب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين بأنها خطوة تطبيعية في الفن (مواقع التواصل)
1/10/2020
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آخر تحديث
1/10/2020
(مكة المكرمة) 03:45 PM

عبر ناشطون على منصات التواصل عن غضبهم من نشر أغنية إسرائيلية من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، احتفاء باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وكانت الأوركسترا الإسرائيلية "فرقة النور" نشرت عبر يوتيوب في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أغنية بعنوان "أحبك" للمخرج رونين بيليد حداد، قالت إنها تكريم لاتفاقية السلام الملهمة للأمل، وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، وأضافت بالعبرية "سأحبك".

وتداول مغردون أغنية "أحبك" الإسرائيلية، وقد كتب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين بأنها خطوة تطبيعية في الفن، وأنها إمعان في التعاون المرفوض والمدان.

وقال ناشطون فلسطينيون، إن الأغنية التي تناولت ألحان الجسمي جرى تصويرها على أراضي قرى الفلسطينيين المهجرة في يافا المحتلة، التي ابتلعتها المدينة الاسرائيلية الحديثة "تل أبيب"، وقالت تغريدات "ليس للخيانة قاع".

 

 

 

 

 

المصدر : خدمة سند

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