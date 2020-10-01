معزوفة إسرائيلية من ألحان حسين الجسمي تثير غضب المغردين

عبر ناشطون على منصات التواصل عن غضبهم من نشر أغنية إسرائيلية من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، احتفاء باتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وكانت الأوركسترا الإسرائيلية "فرقة النور" نشرت عبر يوتيوب في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أغنية بعنوان "أحبك" للمخرج رونين بيليد حداد، قالت إنها تكريم لاتفاقية السلام الملهمة للأمل، وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، وأضافت بالعبرية "سأحبك".

فرقة النور الإسرائيلية @AlnoorFirqat

تقدم معزوفة جميلة من الحان الفنان الإماراتي @7sainaljassmi بمناسبة معاهدة السلام 🇦🇪 🇮🇱 פירקת אלנור – אחיבכhttps://t.co/8wKTTryPiz — نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) September 24, 2020

وتداول مغردون أغنية "أحبك" الإسرائيلية، وقد كتب عليها أنها من ألحان الجسمي، معتبرين بأنها خطوة تطبيعية في الفن، وأنها إمعان في التعاون المرفوض والمدان.

وقال ناشطون فلسطينيون، إن الأغنية التي تناولت ألحان الجسمي جرى تصويرها على أراضي قرى الفلسطينيين المهجرة في يافا المحتلة، التي ابتلعتها المدينة الاسرائيلية الحديثة "تل أبيب"، وقالت تغريدات "ليس للخيانة قاع".

أغنية للنابح المشؤوم الصهيوني حسين الجسمي @7sainaljassmi وتوزيع أربيل كوهين .. تم تصويرها على أراضي قرى الفلسطينيين المهجرة في #يافا المحتلة التي ابتلعتها المدينة الاسرائيلية الحديثة "تل أبيب"

ليس للخيانة قاع !#فلسطين #الإمارات pic.twitter.com/FY6rRuJKGv — Alyateema (@AlaqsaLion) September 30, 2020

#حسين_الجسمي يلحن و يشارك في انتاج اغنية اسرائيلية، الفنان في زمننا هذا لم تعد رسالته تقتصر على الحب و الفن بل هو الان اداة في ايدي الخونة يباع و يشترى مقابل النفوذ و الشهرة و الثروة، "طبطبة صهيونية" #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/CkrtnqcXWD — Mado (@Mado30237488) September 30, 2020