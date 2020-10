إينولا.. محققة نسوية صغيرة تسحب الأضواء من شيرلوك هولمز

رغم أن عرض فيلم "شيطان أبد الدهر" (The Devil All the Time) لم يبدأ على شاشة نتفليكس إلا في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، إلا أنه سرعان ما أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي؛ بل احتل المرتبة الأولى بالمنصة