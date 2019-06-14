بعد عرضه على نتفليكس.. مسلسل "جن" يثير جدلا بالأردن

همام العسعس-عمان

لم يتوقع القائمون على مسلسل "جن" -الذي أنتجته نتفليكس الأميركية، كأول إنتاج عربي لها بالأردن والعالم العربي- أن يصبح بعد الساعات الأولى من عرضه محط سخط الكثيرين، لاحتوائه على مشاهد جنسية وألفاظ إباحية، بعد أن لاقى إعلانه إقبالا كبيرا. وقد صرحت الشركة للجزيرة نت أن النقطة الأهم في هذا العمل هي تصوير الشباب العربي وهم يواجهون بعض القضايا العالمية مثل التنمر والحب.

وقبل إطلاق عرض المسلسل بيوم أقيم حفل إشهار كبير الأربعاء الماضي، استضافته شركة نتفليكس في العاصمة عمان، وحظي بحضور طاقم التمثيل وفريق العمل، وممثلين من وسائل إعلام عربية ومحلية.

قصة المسلسل

تبدأ أحداث المسلسل -الذي انفرد في تمثيله طلاب أردنيون لم يتخطوا العشرين ربيعا- من أمام مدرسة ثانوية لطلبة من طبقات راقية يتجهون إلى مدينة البتراء الأثرية جنوبي الأردن حيث يكتشفون جنيا في المدينة القديمة.

وتسير الأحداث في أجواء من الخيال، وتدور خلالها علاقات عاطفية بين أبطال العمل، ولا تخلو من مشاهد جنسية وألفاظ نابية لم يعتد الأردنيون على سماعها بلهجتهم المحلية على شاشات السينما.

تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل. موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة. — Netflix MENA (@NetflixMENA) June 14, 2019

تسهيلات حكومية.. ترحيب

العمل -الذي نُفذ بإشراف كوادر أردنية وبالتعاون مع شركة "كبريت برودكشن" اللبنانية- لاقى ترحيبا حكوميا سبق العرض الأول بأشهر ممثلا بشخصيات رسمية وإعلانات عبر بعض مواقع الوزارات كوزارة الثقافة التي نشرت خبرا صحفيا على موقعها الإلكتروني عن مشاركة الطالب الأردني سلطان الخيل بأعمال المسلسل.

وقد قدمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وهي الجهة الحكومية المعنية بمنح تصاريح الأعمال الفيلمية، بتقديم تسهيلات وتصاريح لمنتجي المسلسل، بالتعاون مع مفوضية سلطة إقليم البتراء الجهة المعنية بإدارة شؤون المنطقة والذي نُفذ المسلسل فيه. لكن الأخيرة سرعان ما قامت بإصدار بيان تتبرأ به من المسلسل بعد الساعات الأولى من عرضه، وتُحمل من خلاله الهيئة الملكية للأفلام مسؤولية منح الموافقات على تصويره، وتتوعد باتخاذ "إجراءات لردع المسؤولين".

تسريبات

لكن تسريبات لمراسلات وكتب رسمية تُظهر طلب الهيئة الملكية للأفلام وهيئة تنشيط السياحة من مفوضية سلطة البتراء تسهيل مهمة التصوير لم تمنع الأولى من إصدار بيان تتنصل فيه من مسؤوليتها تجاه الرقابة على المسلسل، وتضيف في بيانها أن مثل هذا الإنتاج لا يدخل ضمن صلاحياتها كاطلاع ورقابة على السيناريو أو جميع الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج.

من جهتها ردت نتفليكس بالقول "ندرك أن المحتوى الذي يقدمه مسلسل جن قد يكون مثيرا للجدل بالنسبة للبعض. موقفنا لطالما كان متمركزا حول قيم التنوع والشمولية، ولذلك نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبي المسلسلات والأفلام حول المنطقة. النقطة الأهم بالنسبة لنا في المسلسل هي تصوير الشباب العربي وهم يواجهون بعض القضايا العالمية مثل التنمر والحب والتقدم في سن المراهقة".

انتقادات شعبية برلمانية

وبالرغم من الميزانية الضخمة التي أُنفقت على المسلسل بحسب هيئة تنشيط السياحة الأردنية التي رأت أنه ترويج للسياحة بالمملكة، فإن تسريب مقاطع منه عبر وسائل التواصل أشعل الانتقادات الشعبية والبرلمانية المطالبة بمحاسبة المسؤولين الذين وافقوا على إعطاء التصاريح لتصويره.

وفي خطوة منه لإدانة الموقف الحكومي، أعاد النائب السابق محمد زريقات -عبر فيسبوك- نشر تصريحات لسفيرة الأردن باليابان وزيرة السياحة السابقة لينا عناب تثني فيها على ممثلي المسلسل والسيناريو خلال زيارة لها لموقع العمل العام الماضي. وتساءل زريقات عن رأي عناب بعد مشاهدة الفيلم.

من جانبه حمّل النائب مصطفى العساف الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين حكومةَ عمر الرزاز المسؤولية الأخلاقية والقانونية. وأضاف عبر صفحته في فيسبوك "يجب معاقبة كل من ساهم بهذا العمل المشين".

بدوره نشر الصحفي إحسان التميمي مجموعة من مشاهد الحلقة الأولى من المسلسل عبر صفحته حيث يظهر شاب في سن المراهقة يقوم بتقبيل فتاة في الحافلة المدرسية المتجهة إلى مدينة البتراء، ويتخلل المشهد كلمات نابية يتلفظ بها فتية يافعون، ليتكرر مشهد القبلات داخل المدينة الوردية بشكل حميمي. وانتقد التميمي تمثيل مثل هذه المشاهد على أنها ظاهرة في الأردن.

وجهة نظر مختلفة

المدير التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين نضال منصور له رأي آخر، فقد عقّب -عبر صفحته في فيسبوك- بدعم ما أسماه حرية التعبير والإنتاج الفني ورفض الرقابة عليهما، والدعوة لإعطاء الشباب مساحات من الحرية للتعبير عن أنفسهم، حسب تعبيره.

وعلى نفس المنوال حذر عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة من أن تذهب دعوات معالجة الخلل باتجاه التضييق على الحريات من خلال الدعوة إلى الرقابة المسبقة على النشر.

المدعي العام يوصي

وفي خطوة جاءت لحسم الجدل الأردني وتهدئة الوضع بعد ليلة طويلة من تبادل الاتهامات وتصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين، أوعز المدعي العام بعمان إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل "جن".

وقد عملت نتفليكس على منع الممثلين وذويهم من الإدلاء بأي تصريح للإعلام بوضع شروط جزائية، حسب ما أطلعنا عليه ولي أحد أبطال المسلسل الذي لم يذكر اسمه.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال ذات المصدر إن بعض شركات الإنتاج المحلية والقائمين عليها هي التي أثارت الأزمة بوسائل الإعلام، وأضاف "هذه الشركات لم تنجح بالتعاقد مع نتفليكس لأسباب متعلقة بالنزاهة مما أدى لتعاقدها مع كبريت برودكشن اللبنانية، وهو ما يفسر قيام هذه الشركات بإثارة الجدل في الإعلام".

وختم المصدر بأنه بصفته ولي إحدى الممثلات كان على علم مسبق بمحتوى المسلسل، وأنه فخور بتجربة ابنته التي تهدف لتسليط الضوء على واقع المجتمع من زاوية جديدة، وأضاف "المشاهد التي أثارت سخط المجتمع تم تركيبها إلكترونيا، ولم تحصل بشكل مباشر".

لا تعليق

من جهته لم يعلق أمين مطالقة المخرج الأردني المشارك في كتابة السيناريو على الجدل الحاصل بسبب العرض الأول، واكتفى بنشر صورة إعلان المسلسل عبر صفحته في فيسبوك.

Some great quotes in this one! Really talks about what we were trying to achieve with Jinn. "How Jinn, Netflix’s first Arabic language original series, came to life" https://t.co/iIyFyiY62f via @AlArabiya_Eng — Elan Dassani (@elandassani) April 8, 2019

لكن -وبحسب المركز الإعلامي لموقع نتفليكس- المنتج التنفيذي والكاتب المشارك راجيف داساني قال في تصريح سابق "صادفنا العديد من المراهقين المحليين الذين عبروا عن استيائهم لعدم مشاهدة ما يمثلهم بدقة على شاشة التلفاز، إننا في غاية السعادة لتحقيق ذلك بل ونعتبر أن ذلك من مسؤوليتنا أيضا".