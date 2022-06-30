شيرين أبو عاقلة.. ملتقى أممي يدعو لتصنيف استهداف الصحفيين جريمة حرب

عقد اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جنيف ملتقى بهدف تذكير الأمم المتحدة بدورها في تعزيز سلامة الصحفيين، وخاصة ضرورة تقديم الجناة للمساءلة أمام محاكم عادلة ومنع إفلاتهم من العقاب، ومنها ملف اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة.

واطّلع المشاركون في المنتدى على تحرك شبكة الجزيرة لإحالة ملف اغتيال الزميلة أبو عاقلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وشدد المشاركون على ضرورة انخراط المنظمات الدولية في عمل مشترك لسن تشريع يصنِّفُ استهدافَ الصحفيين جريمة حرب.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة قد قتلت في 11 مايو/أيار الماضي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمالي الضفة الغربية، أثناء تغطيتها لاقتحام جنود الاحتلال لمخيم جنين.

وقد توالت في الأسابيع الماضية الدعوات الرسمية وغير الرسمية من العديد من دول العالم ومن المنظمات الدولية وغير الحكومية بإنجاز تحقيق شامل وشفاف بشأن اغتيال أبو عاقلة، ومحاسبة المسؤولين عن مقتلها.