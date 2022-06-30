"الموساد في إسطنبول".. حلقة جديدة من برنامج "ما خفي أعظم"

يعرض برنامج "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة -غدا الجمعة- تسريبات وتسجيلات ولقطات حصرية تكشف جانبا من خفايا عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في تركيا، والذي تركز خلال السنوات الأخيرة في إسطنبول التي تعتبر ملاذا لكثير من الجاليات والشخصيات، خصوصا العربية والإسلامية.

وحصل البرنامج -الذي يقدمه الزميل تامر المسحال- في تحقيقه الجديد الذي يحمل اسم "الموساد في إسطنبول" على عشرات التسجيلات المسربة، وعلى وثائق سرية ترصد خفايا مثيرة في هذا الملف.

كما تمكّن تحقيق "ما خفي أعظم" من إجراء لقاءات حصرية توثق بعضا من طرق تجنيد الموساد لعملائه، فضلا عن الأهداف التي سعى خلفها في إسطنبول.

وتُبث الحلقة الجديدة للبرنامج الاستقصائي على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة مساء الجمعة عند العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، (الثامنة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش).