شهيد ومواجهات مع الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية

عاطف دغلس-الضفة الغربية

استشهد الفلسطيني محمد حسام حبالي (18 عاما) بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال الذين اقتحموا مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء.

وقال شهود إن المواطن أصيب برصاصة من النوع الحي في رأسه والأطراف السفلية من جسده.

وقد ترك الشاب ينزف لفترة من الزمن -حسب الشهود- دون أن يتمكنوا من إنقاذه وإسعافه، حيث كان الجنود يحاصرون المكان ويطلقون النار صوب الشبان الذين يحاولون الاقتراب.

تفتيش منازل المواطنين (مواقع التواصل)

مواجهات واقتحامات

وقال صحفي من طولكرم إن شابا آخر أصيب خلال المواجهات "العنيفة" التي اندلعت في الحيين الغربي والجنوبي للمدينة وتخللتها عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل مواطنين وأسرى محررين.

ونقل الشاب لمستشفى الشهيد (ثابت ثابت) بالمدينة، وكان في وضع صحي حرج لم يتمكن على إثره الطاقم الطبي من إنقاذ حياته، ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الشهيد ظهر اليوم من مسجد السلام بالمدينة، وسط دعوات من القوى الوطنية للمشاركة بشكل واسع وكبير.

وتشدد إسرائيل من قبضتها على المدينة منذ شهرين، وتقتحم منازل المواطنين وتنصب الحواجز وتستدعي العشرات للتحقيق بحثا عن الشاب أشرف نعالوة من قرية شويكة قرب طولكرم والذي نفذ عملية مستوطنة بركان مطلع الشهر قبل الماضي وقتل مستوطنين وجرح ثالثا.

وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال بمختلف مناطق الضفة مستهدفة عددا من المواطنين.