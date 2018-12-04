 أمير الكويت يحذر من مخاطر في منطقة الخليج

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أمير الكويت يحذر من مخاطر في منطقة الخليج

أمير الكويت دعا إلى التهدئة لاحتواء الأزمة الخليجية وتجاوزها (رويترز-أرشيف)
أمير الكويت دعا إلى التهدئة لاحتواء الأزمة الخليجية وتجاوزها (رويترز-أرشيف)

حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أن هناك احتمالا لتفاقم عدم الاستقرار الحالي في المنطقة، ودعا الجميع إلى إدراك هذه المخاطر لأنها تمثل دعوة صريحة لتدخلات إقليمية ودولية حسب تعبيره.

جاء هذا في كلمة الأمير نُشرت ضمن ملف أعدته مؤسسة "أكسفورد بزنس غروب". وقال الشيخ الصباح إن هذه الصراعات لها تأثيرات ضارة ومدمرة للغاية على أمن دول الخليج وعلى شعوبها، مؤكدا أن الهدف هو المصالحة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورأى أمير الكويت أن مجلس التعاون الخليجي بصيص أمل ونموذج جدير بالمحاكاة من أجل تحقيق التناغم والتعاون البناء على مستوى الأمة العربية الأوسع نطاقا.

وناشد الجميع للامتثال لنهج بلاده في تهدئة الأمور، وتفادي "الحرب الكلامية السخيفة" من أجل احتواء الأزمة الخليجية وتجاوزها، لأن ما يجمع دول الخليج أكبر وأقوى بكثير مما يفرقها حسب قوله، ودعا للتركيز على إبقاء مجلس التعاون الخليجي رمزا للافتخار والأمن والرخاء. 

المصدر : الجزيرة
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