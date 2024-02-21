فيديو.. إخطار هدم يستهدف مدرسة وناديا رياضيا بالقدس

القدس المحتلة- تلقت مدرسة خاصة في بلدة العيسوية في القدس، ونادٍ رياضي إخطاريْ هدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتضاف إلى ملاحقات مستمرة تستهدف ملعبا يشكل متنفسا لشباب القرية شمال شرق المدينة.

يتحدث عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص للجزيرة نت عن تفاصيل الإخطار الذي يستهدف مبنى يتكون من 3 طوابق به عدد من الصفوف الدراسية التابعة لمدرسة المستقبل الخاصة وقاعة داخلية.

ويعد نادي العيسوية متنفسا وحيدا لأهالي البلدة، وسبق أن تعرض الملعب التابع له لهجمة من بلدية الاحتلال بعد تأهيله قبل عدة سنوات بزعم تلقي الدعم من السلطة الفلسطينية، وفق أبو الحمص.