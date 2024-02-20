شاهد.. الاحتلال يهدم عمارة سكنية بالقدس

القدس المحتلة- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مبنى سكنيا قيد الإنشاء مكونا من 8 طوابق في بلدة بيت حنينا شمالي القدس الشرقية بدعوى البناء غير المرخص.

وقال شهود عيان إن "قوات من الجيش الإسرائيلي وطواقم إسرائيلية حاصرت المبنى وشرعت في هدمه".

وأوضحوا أن المبنى عبارة عن "بناية مكونة من 8 طوابق تعود ملكيتها للمواطن فريد أبو زهرية، وتقع على أرض مساحتها 300 متر مربع".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن إسرائيل "تتعمد تقليص عدد رخص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس الشرقية، في الوقت الذي تصعّد فيه قرارات البناء الاستيطاني بالمدينة".

وحسب محافظة القدس (أعلى تمثيل رسمي فلسطيني للمدينة) صعّد الاحتلال انتهاكاته في القدس منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن بينها 88 عملية هدم.

ولا تمنح سلطات الاحتلال المقدسيين تراخيص بناء إلا في أضيق الحدود وبشروط ومبالغ باهظة بعكس البناء الاستيطاني المفتوح على مصراعيه.

ووفق معطيات رسمية فلسطينية، نُفذّت في محافظة القدس 292 عملية هدم خلال 2023، بينها 73 منشأة اضطر أصحابها إلى هدمها بأيديهم.