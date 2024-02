الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمالي القدس ويصيب شابا

القدس المحتلة- اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة، وأصابت شابا بالرصاص، بالتزامن مع حملة اعتقالات تصاحبها عمليات مداهمة وتفتيش.

وقالت محافظة القدس، وهي أعلى تمثيل فلسطيني للمدينة، على صفحتها بموقع فيسبوك إن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص، واعتقلت عددا من سكان البلدة بعد اقتحام منازلهم ونكلت بهم.

وأضافت أن الحملة بدأت منذ الفجر، ورافقها إغلاق جميع مداخل البلدة، وما زالت مستمرة (حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي).

في غضون ذلك، قال شهود عيان للجزيرة نت إن مواجهات اندلعت في مواقع متفرقة من البلدة رشق خلالها الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة، فردت بالرصاص الحي والقنابل الغازية.

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطينيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة.

Occupation forces have arrested several Palestinians after raiding their homes in the town of Al-Ram, north of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/BJGkCKGEYR

February 12, 2024