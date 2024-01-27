الهدم يطرق أبواب تجمع أبو النوّار البدوي شرقي القدس مجددا

القدس المحتلة- مجددا يطرق الهدم أبوب تجمع أبو النوار البدوي، شرقي مدينة القدس مهددا بتشريد عشرات الفلسطينيين، ضمن إجراءات تهدف إلى تفريغ شرقي المدينة من التجمعات البدوية المتناثرة.

و تفاجأ سكان تجمع أبو النوّار البدوي قرب بلدة العيزرية شرقي القدس مساء يوم الخميس الماضي باقتحام طواقم الإدارة المدنية وجيش الاحتلال للتجمع، وتسليم الأهالي 11 إخطارا بالهدم وإمهالهم 3 أيام للاعتراض عليها.

الجزيرة نت تنقل معاناة التجمع على مدى سنوات طويلة من التهديد والوعيد والملاحقة وإخطارات الهدم.

11 إخطارا

رئيس تجمع أبو النوّار البدوي داود الجهّالين قال للجزيرة نت، إن الإخطارات شملت 6 منشآت سكنية تسكنها 7 عائلات عدد أفرادها نحو 35، و5 منشآت زراعية، باتت معرضة لخطر الهدم بدءا من منتصف الليلة القادمة.

وأشار الجهّالين إلى تعمد سلطات الاحتلال اقتحام التجمع في ظل الأحوال الجوية العاصفة وتسليم إخطارات هدم جديدة في التجمع الذي تسكنه 140 عائلة ويقدر عدد سكانه بنحو ألف نسمة.

"اقتحموا التجمع مساء الخميس وأمهلونا 3 أيام للاعتراض، وهم يعلمون أن يومي الجمعة والسبت هما العطلة الرسمية في إسرائيل ولا يمكننا التحرك للاعتراض.. توجهنا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية وللمحامي الذي سيقدم اعتراضا صباح الأحد ضد إخطار الهدم الجديدة" أضاف الجهالين.

وبُنيت معظم منشآت تجمع أبو النوّار البدوي قبل 40 عاما، وتسلم جميع سكانها إخطارات بهدمها عام 2005، إلا أن وتيرة الهدم ارتفعت عام 2016 بشكل كبير، وطال منذ ذلك العام حتى الآن 80 منشأة، وفقا لرئيس التجمع.

ولا يمكن فصل الخطوة التعسفية الأخيرة عن مسلسل التهجير الطوعي والقسري الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه ضد بدو القدس، من خلال سلسلة إجراءات تعسفية تُضيق فسحة عيش هؤلاء في محيط مدينة القدس.

وارتفعت حدة الإجراءات التعسفية -وفقا للجهّالين- منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، إذ أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق الكثير من الطرق المؤدية للتجمعات البدوية وعزل بعضها عن العالم، كما هو الحال في تجمع "المنطار" المحاصر.

ويضاف إلى ذلك شن حملة اعتقالات بحق شبان التجمعات بحجة وجودهم على الطرق التي يمر منها المستوطنون، رغم أن هذه الطرق هي التي يسلكها البدو للدخول والخروج من تجمعاتهم.

مصادر محلية: "الاحتـ ـلال يسلم ثلاث عائلات من تجمع أبو النوار إخطارات نهائية لهدم مساكنهم خلال أسبوعين". pic.twitter.com/Sery7MgkS9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 5, 2023

حصار بالاستيطان

وعن خصوصية خطورة ما يعيشه سكان تجمع أبو النوّار منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قال الجهّالين إن التجمع محاط بــ4 كتل استيطانية هي "معاليه أدوميم وكيدار 1 وكيدار 2 ومعسكر لحرس الحدود"، وفي ظل إغلاق مدخل التجمع فإن الطريق الوحيدة التي يمكن للسكان المرور منها، تعبر مستوطنة "كيدار" ومدخل مستوطنة "معاليه أدوميم".

وصعّب ذلك من حركة السكان وعرّضهم للمضايقات وللمخالفات المرورية التعسفية التي تحررها الشرطة بحق مركباتهم والتي طالت حد سحب تراخيص القيادة منهم بشكل انتقامي، ويصب ذلك كله في إطار الضغط على السكان ودفعهم للهجرة طوعيا من هذا التجمع، وفقا لرئيسه.

ويأمل المُخطَرون بهدم منشآتهم البدوية في نجاح محاميهم باستصدار أمر احترازي لمنع هدمها والقدرة على الصمود في هذا التجمع، الذي بات رعي المواشي فيه من أكبر المعضلات.

ورغم أن تضييق مساحات الرعي للحد الأدنى تعتبر سياسة إسرائيلية قديمة، فإن داود الجهّالين يؤكد أن الرعي بات أكثر الأعمال اليومية خطورة منذ اندلاع الحرب، مع تجنب الرعاة الاقتراب من محيط المستوطنات أو المناطق التي يدّعي الاحتلال أنها عسكرية مغلقة.

سلطات الاحتلال تسلم تجمع أبو النوار شرق مدينة القدس المحتلة 11 إخطاراً بهدم منشآت سكنية وزراعية pic.twitter.com/mMhwJGOxmN — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) January 26, 2024

حرمان من الحقوق

ورغم عشرات عمليات الهدم التي نُفذت في تجمع أبو النوار بالإضافة لهدم مدرسة التجمع 5 مرات متتالية، فإن سكانه أصروا على إعادة بنائها وتشبثوا بحقهم في البقاء في أراضيهم.

ويمنع الاحتلال تزويد التجمع بخدمة الكهرباء، ويتعمد مصادرة كل ما يساعد السكان على الصمود كالخلايا الشمسية وخزانات المياه، بالإضافة لمنعهم من تأهيل وتعبيد الطريق المؤدية لهذا التجمع.

وينتمي بدو القدس إلى عشيرة "الجهّالين"، ويُعرفون فلسطينيا باسم "عرب الجهّالين"، ونتيجة تهجيرهم في النكبة عام 1948 لجؤوا إلى الضفة الغربية قادمين من منطقة تل عراد في النقب.

ثم توزع جزء منهم على فترات زمنية متفاوتة في 4 مناطق أساسية بمحيط القدس، هي عناتا ووادي أبو هندي والخان الأحمر وجبل البابا، وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بتجمعاتهم في هذه المناطق وتسعى لطردهم منها.

ووفقا لبيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) عام 2017، فإن 26 تجمعا يقع في محافظة القدس، ويسكنها 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية على صعيد الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، بالإضافة إلى صعوبة الوصول للمراكز التعليمية والصحية.