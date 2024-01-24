أبرز الاعتداءات الإسرائيلية على مقبرة باب الرحمة بالقدس

القدس المحتلة- يتحدث الباحث والمرشد السياحي المقدسي إيهاب الجلاد عن أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

يقول الجلاد -للجزيرة نت- إن الانتهاكات تنوعت بين النفخ في البوق، وأداء الصلوات التلمودية، وتدنيس القبور من قبل المستوطنين أو من بلدية وحكومة الاحتلال التي اقتطعت جزءا كبيرا من المقبرة، ومنعت الدفن فيه، وحولته إلى حديقة.