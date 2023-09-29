القدس|فلسطين

القدس.. اعتقالات وإبعاد وتفتيش للفلسطينيين

المكان فلسطين، القدس، حي المصرارة وباب العامود تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
تزايد التشديدات الإسرائيلية ضد الأحياء العربية في القدس مع حلول الأعياد اليهودية (الجزيرة)
29/9/2023

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، الجمعة، شابا فلسطينيا، في وقت مددت فيه اعتقال عدد من المعتقلين، وأبعدت مواطنين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس على صفحته بموقع فيسبوك من إجراء الاحتلال "اعتقال الفتى عيسى القاق من بلدة سلوان عند أبواب المسجد الأقصى".

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وأضاف أن الشاب أسامة الرجبي تسلم قرارا بالإبعاد عن البلدة القديمة من القدس لمدة 15 يوما.

كما أفاد بـأن الشاب يوسف الرشق من بلدة  سلوان والمعتقل منذ نحو شهرين حصل على قرار بالإفراج شريطة الحبس المنزلي حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول القادم والإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهرين والمنع من السفر لمدة 3 أشهر، مع غرامة مالية.

إلى ذلك أفاد المركز أن شرطة الاحتلال مددت ولفترات مختلفة اليوم، اعتقال عدد من الشبان اعتقلتهم من بلدات القدس خلال الأيام الأخيرة.

ميدانيا أفاد المركز أن الشرطة أوقفت عددا من الحافلات التي تقل مصلين إلى المسجد الأقصى وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.

من جهتها أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة  الاحتلال أبلغت أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين في القدس القديمة بعدم فتح محالهم قبل الساعة الـ10 من صباح السبت.

ووفق تلك المصادر فإن الهدف هو إفساح المجال للمستوطنين بإقامة طقوس  داخل السوق، في عيد العرش الذي يحل السبت.

ومنذ أيام شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها وملاحقتها للمقدسيين في مدينة القدس، وذلك بالتزامن مع حلول عدد من الأعياد اليهودية.

المصدر : الجزيرة