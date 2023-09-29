القدس.. اعتقالات وإبعاد وتفتيش للفلسطينيين

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، الجمعة، شابا فلسطينيا، في وقت مددت فيه اعتقال عدد من المعتقلين، وأبعدت مواطنين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس على صفحته بموقع فيسبوك من إجراء الاحتلال "اعتقال الفتى عيسى القاق من بلدة سلوان عند أبواب المسجد الأقصى".

وأضاف أن الشاب أسامة الرجبي تسلم قرارا بالإبعاد عن البلدة القديمة من القدس لمدة 15 يوما.

كما أفاد بـأن الشاب يوسف الرشق من بلدة سلوان والمعتقل منذ نحو شهرين حصل على قرار بالإفراج شريطة الحبس المنزلي حتى 8 أكتوبر/تشرين الأول القادم والإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهرين والمنع من السفر لمدة 3 أشهر، مع غرامة مالية.

إلى ذلك أفاد المركز أن شرطة الاحتلال مددت ولفترات مختلفة اليوم، اعتقال عدد من الشبان اعتقلتهم من بلدات القدس خلال الأيام الأخيرة.

ميدانيا أفاد المركز أن الشرطة أوقفت عددا من الحافلات التي تقل مصلين إلى المسجد الأقصى وفتشتها ودققت في هويات راكبيها.

#فيديو

القوات توقف الحافلات وتفتش هويات الراكبين في حي الشيخ جراح #بالقدس pic.twitter.com/XdW3uPDKRv — Silwanic (@Silwanic1) September 29, 2023

من جهتها أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال أبلغت أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين في القدس القديمة بعدم فتح محالهم قبل الساعة الـ10 من صباح السبت.

ووفق تلك المصادر فإن الهدف هو إفساح المجال للمستوطنين بإقامة طقوس داخل السوق، في عيد العرش الذي يحل السبت.

ومنذ أيام شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها وملاحقتها للمقدسيين في مدينة القدس، وذلك بالتزامن مع حلول عدد من الأعياد اليهودية.