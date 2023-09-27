من القدس.. الصالحي يتحدث عن أول نظام ذكي عربي للتعرف على التلوث البصري

يعد "بصير" أول نظام ذكي عربي يساعد في التعرف على مظاهر التلوث البصري في المدن؛ مما أهله للحصول على مركز متقدم في مسابقة أقيمت مؤخرا في المملكة العربية السعودية.

المقدسي علي الصالحي واحد من فريق يتكون من 6 أشخاص -معظمهم من السعودية- صمموا المشروع وفازوا بالمركز الأول في تحدي المدن الذكية العالمي (سمارتاثون) لبناء حلول تعالج التلوث البصري في المدن، الذي أعلنت نتائجه في العاصمة السعودية الرياض في 20 سبتمبر/أيلول الحالي.

يتحدث الصالحي للجزيرة نت عن مساهمته في المشروع رغم حالة عدم الاستقرار التي تعيشها مدينة القدس.

وأضاف أن مشروع بصير "نظام متكامل من أدوات الذكاء الاصطناعي تأخذ معلوماتها من المركبات المتحركة في الشوارع".

وتابع الصالحي -الحاصل على درجات عليا في إدارة الأعمال والحاسوب- أن تلك المعلومات تتم معالجتها كصور لتحديد مشاكل التلوث البصري فيها، ثم تتحول إلى تقارير تُحال لذوي الشأن.

وذكر المهندس المقدسي أنه يمكن للمواطنين العاديين التقاط صور فيها تلوث بصري وإرساها عبر التطبيق إلى ذوي الشأن لمتابعتها، وهناك تتم معالجتها.

وقال إن الفلسطينيين بالقدس قادرون على المساهمة وإحداث التغيير؛ "فالعالم لم يعد محصورا بحدود جغرافية، ومن خلال الإنترنت يمكن تعلم أشياء مختلفة".

وأشار إلى أنها الجائزة العالمية التاسعة التي يحصل عليها في السنوات الأخيرة.

يذكر أن باب استقبال المشاريع في المسابقة بدأ مطلع العام، وشارك فيه 16 ألفا و788 شخصا، بـ654 مقترحا وحلا معتمدا على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وفق الصالحي.

وعند إعلان النتائج، جاء الصالحي وفريقه ضمن أعلى 3 فرق في مسار "رصد وتقييم عناصر التلوث البصري في الصور الملتقطة للشارع من مركبة متحركة".