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القدس|فلسطين

بالصور.. إحياء ذكرى المولد النبوي بالمسجد الأقصى

إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في القدس (الجزيرة)
27/9/2023

توافد عشرات آلاف الفلسطينيين، بدءا من الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، إلى المسجد الأقصى للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ووصل المصلون إلى المسجد من مدينة القدس ومحيطها والقرى والمدن العربية داخل إسرائيل ومن استطاع من فلسطينيين الضفة الغربية.

وتخلل إحياء الذكرى مواعظ ودروس دينية وأناشيد ومدائح نبوية في المصلى القبلي وباحات المسجد، فضلا عن فعاليات ترفيهية للأطفال والكبار.

ووفق ما أعلنته محافظة القدس فإن كشافة نادي هلال القدس لم تتمكن من تنظيم عروض كشفية في شوارع القدس بمناسبة المولد النبوي الشريف "بسبب رفض الشرطة الإسرائيلية السماح لهم بالمسار المعتاد".

وقدّرت المحافظة عدد الذين أدّوا صلاة ظهر اليوم بالمسجد الأقصى المبارك بنحو 70 ألفا.

إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
توزيع الحلوة عادة المقدسيين في المناسبات الدينية (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
تشير تقديرات محافظة القدس إلى أداء نحو 70 ألفا صلاة الظهر في المسجد الأقصى (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
ألعاب ترفيهية ومرح وحضور أطفال القدس في إحياء ذكرى المولد النبوي (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
بين الذكر والتسبيح وسماع المواعظ والمدائح توزع وقت زوار المسجد الأقصى في يوم المولد النبوي (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
أغلب الحضور في المسجد الأقصى من القدس وفلسطينيي 48 (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
يستمتع أطفال القدس بتوزيع هدايا المولد النبوي لزوار المسجد الأقصى (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
فلسطينيات يرتدين الكوفية التقليدية قبالة مصلى قبة الصخرة (الجزيرة)
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف -2 سبتمبر 2023 - خاصة بالجزيرة نت
تحرص العائلات المقدسية على اصطحاب أطفالها إلى المسجد الأقصى (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة