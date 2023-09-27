بالصور.. إحياء ذكرى المولد النبوي بالمسجد الأقصى

توافد عشرات آلاف الفلسطينيين، بدءا من الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، إلى المسجد الأقصى للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ووصل المصلون إلى المسجد من مدينة القدس ومحيطها والقرى والمدن العربية داخل إسرائيل ومن استطاع من فلسطينيين الضفة الغربية.

وتخلل إحياء الذكرى مواعظ ودروس دينية وأناشيد ومدائح نبوية في المصلى القبلي وباحات المسجد، فضلا عن فعاليات ترفيهية للأطفال والكبار.

ووفق ما أعلنته محافظة القدس فإن كشافة نادي هلال القدس لم تتمكن من تنظيم عروض كشفية في شوارع القدس بمناسبة المولد النبوي الشريف "بسبب رفض الشرطة الإسرائيلية السماح لهم بالمسار المعتاد".

وقدّرت المحافظة عدد الذين أدّوا صلاة ظهر اليوم بالمسجد الأقصى المبارك بنحو 70 ألفا.