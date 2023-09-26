من المحجبة التي ظهرت في صورة مع الحاخام غليك بالأقصى؟

نشر عضو الكنيست الإسرائيلي السابق الحاخام يهودا غليك، عبر حسابه بفيسبوك، صورة تجمعه مع سيدة محجبة ويتوسطهما رجل آخر قبالة قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

وأرفق غليك المعروف بتطرفه واقتحاماته المستمرة للمسجد الأقصى، مع الصورة نصا جاء فيه "مسيحي ومسلم ويهودي، اتحدوا اليوم للصلاة لله الواحد الأحد على صهيون- الجبل القدس للسلام بين الجميع".

ومع أن الصورة نشرت يوم الأحد الماضي وخلال فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد، فإنها انتشرت بشكل واسع اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تساؤلات عن هوية الفتاة المحجبة، ولماذا أخذت صورة مع أحد أكثر المستوطنين تطرفا؟

نشر عضو كنيست الاحتلال السابق "يهودا غليك" صورة معها خلال اقتحامه المسجد الأقصى كتب عليها: "مسيحي ومسلم ويهودي اتحدوا اليوم للصلاة" نُشهِدك ياربّ أنّ هذا باطل لا يرضيك ولا يرضينا ،..

وليعلم القاصي والدّاني أنّ الأقصى حقّ خالص للمسلمين، لا حقّ لغيرهم فيه#لن_يقسم pic.twitter.com/u8x0SX9VR0 — خديجة خويص (@khadeja_ahmad1) September 26, 2023

وعلمت الجزيرة نت من مصدر خاص أن الفتاة ليست مقدسية ولا فلسطينية، إذ أفادت بأنها قادمة من بريطانيا، وعرفت عن نفسها باسم "فاطمة" فقط، وهي تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وتتحدث العربية أيضا لكن بطلاقة أقل.

وقد بدا على الفتاة الارتباك لدى مشاهدتها صورتها في مواقع التواصل، وذكرت 3 دول من المغرب العربي على أنها بلده الأصلي.

ونقل المصدر عن الفتاة قولها إن غليك باغتها وهي تتحدث مع سائح مسيحي عن الإسلام وأهمية المسجد الأقصى، وطلب التقاط صورة لثلاثتهم دون أن تعرف من هو.